Marco Rossi: ez az egyik legmeghatározóbb és legfontosabb meccs lesz

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint a több mint hét éve tartó regnálása során vasárnap az írek elleni világbajnoki selejtezőmérkőzés lesz az egyik legmeghatározóbb és legfontosabb a magyar labdarúgó-válogatott számára.

Marco Rossi /Fotó: Szabó Miklós

"Ez az egyik legmeghatározóbb és legfontosabb ki-ki meccs lesz a pályafutásomban, mert ez a találkozó teszi lehetővé, hogy elérjük a pótselejtezőt. Persze a Bulgária és az Izland elleni Eb-pótselejtező is kiemelkedő jelentőségű volt. Ellenfelünk ugyanabban cipőben jár, de az az előnyünk, hogy mi itthon játszunk. Amióta 2019 novemberében felavattuk a Puskás Arénát, nem emlékszem olyan meccsre, amikor a közönség ne támogatott volna minket. Olyan mintha tizenketten lennénk a pályán" - mondta a Telkiben tartott szombati sajtótájékoztatón a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető.

Rossi a riválisról úgy vélekedett, gyors játékosok alkotják a nagyon fizikális ír csapatot, amely erős az előre játékban, ráadásul rögzített helyzetekben elképesztően veszélyes. Példaként hozta fel, hogy a csoportfavorit Portugália 2-0-s legyőzésekor minden szögletük a gólszerzés esélyével kecsegtetett. Kifejtette, hogy bár az AS Romában futballozó Evan Ferguson nem lesz bevethető, de a Nemzetek Ligája-győztes portugálok ellen duplázó Troy Parrott semmiben sem marad el tőle, még ha más is a két futballista karakterisztikája.

"Elképzelhető, hogy ugyanaz lesz a kezdőcsapat, mint Örményországban, de az utolsó simítások után döntök, mert lehet egy változás is. Amióta itt vagyok, nem emlékszem, hogy bármikor is egyszerű lett volna a célunkat elérni, úgyhogy nem volt okunk azt gondolni, hogy Portugália legyőzi Írországot, amivel biztossá vált volna a pótselejtező. Csak magunkra számíthatunk" - jelentette ki a 61 éves tréner, aki elárulta, egyáltalán nem érdekli a csoport másik találkozója, mert hajmeresztőnek tartja azt gondolni, hogy Portugália hazai pályán nem győzi le a sereghajtó örmény együttest, ami esélyt kínálna a magyaroknak a részvétel kiharcolását jelentő első helyre is.