14. havi nyugdíjMagyar-írMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Hortenzia, Gergő névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Egyértelmű jelzés: Marco Rossi elszólta magát a jövőjét illetően

Marco Rossi
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 19:20
magyar válogatottvb-selejtező
A magyar labdarúgó-válogatott az írek elleni vereségnek köszönhetően ezúttal sem jutott ki a világbajnokságra. A kudarcot követően Marco Rossi szövetségi kapitány jövőjét is kérdőjelek övezik, viszont úgy fest, ő szívesen folytatná a munkát.

Marco Rossi 2018-as kinevezése óta többször felmerült már a menesztésének lehetősége. Sőt, az olasz szakember maga is célozgatott már a lemondására, ám a magyar-ír mérkőzés drámai vereségét követően finoman jelezte, hogy szeretné folytatni a munkát.

Marco Rossi hét éve irányítja a magyar válogatottat
Marco Rossi hét éve irányítja a magyar válogatottat / Fotó: Tumbász Hédi /   Bors

Marco Rossi elszólta magát?

Nehéz most a jövőre gondolni, de erős a csapatszellem a válogatottban, újra tudjuk majd kezdeni, amikor eljön ez a pillanat, ez is része a feladatunknak

– nyilatkozta a 61 esztendős kapitány a mérkőzést követő sajtótájékoztatón.

Ez egyértelmű jelzés lehet az MLSZ felé is, hogy Rossi szívesen maradna a magyar válogatott élén. A nyilatkozat azért is keltett meglepetést, mert korábban hasonló kudarc után azonnal a lemondás gondolatát vetette fel.

Például 2019-ben is, amikor a magyar válogatott kilátástalan játékkal 2-0-s vereséget szenvedett Walesben, és ezzel eldőlt, hogy mindössze a negyedik helyen végez a 2020-as Európa-bajnokság selejtezőcsoportjában

Egész egyszerűen fel kell fognia mindenkinek Magyarországon, hogy jelen pillanatban képességbeli hiányosságok vannak. Ezt elég egyértelműen ki kell jelentenünk. Azonnal lemondok, ha van olyan, aki úgy gondolja, hogy nélkülem jobb teljesítményre képes a csapat. Ez nem probléma számomra

– nyilatkozta akkoriban Rossi.

A 2024-es kontinenstorna csoportköreit követően is aggasztó kijelentéseket tett: nem volt benne biztos, hogy szeptembertől folytatja-e a közös munkát a csapattal.

Rossi még négy évig maradhat?

Ugyanakkor a szövetségi kapitány többször hangsúlyozta, hogy legfőbb célja, hogy a magyar válogatottat eljuttassa a labdarúgó-világbajnokságig, ami így legalább 2030-ig várat magára.

Marco Rossi 2018 júniusában vette át a magyar válogatott irányítását, azóta 82 mérkőzésen 37 győzelem, 19 döntetlen és 26 vereség a mérlege a nemzeti csapattal.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu