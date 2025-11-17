Egyértelmű jelzés: Marco Rossi elszólta magát a jövőjét illetően

Marco Rossi 2018-as kinevezése óta többször felmerült már a menesztésének lehetősége. Sőt, az olasz szakember maga is célozgatott már a lemondására, ám a magyar-ír mérkőzés drámai vereségét követően finoman jelezte, hogy szeretné folytatni a munkát.

Marco Rossi hét éve irányítja a magyar válogatottat / Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Marco Rossi elszólta magát?

Nehéz most a jövőre gondolni, de erős a csapatszellem a válogatottban, újra tudjuk majd kezdeni, amikor eljön ez a pillanat, ez is része a feladatunknak

– nyilatkozta a 61 esztendős kapitány a mérkőzést követő sajtótájékoztatón.

Ez egyértelmű jelzés lehet az MLSZ felé is, hogy Rossi szívesen maradna a magyar válogatott élén. A nyilatkozat azért is keltett meglepetést, mert korábban hasonló kudarc után azonnal a lemondás gondolatát vetette fel.

Például 2019-ben is, amikor a magyar válogatott kilátástalan játékkal 2-0-s vereséget szenvedett Walesben, és ezzel eldőlt, hogy mindössze a negyedik helyen végez a 2020-as Európa-bajnokság selejtezőcsoportjában

Egész egyszerűen fel kell fognia mindenkinek Magyarországon, hogy jelen pillanatban képességbeli hiányosságok vannak. Ezt elég egyértelműen ki kell jelentenünk. Azonnal lemondok, ha van olyan, aki úgy gondolja, hogy nélkülem jobb teljesítményre képes a csapat. Ez nem probléma számomra

– nyilatkozta akkoriban Rossi.

A 2024-es kontinenstorna csoportköreit követően is aggasztó kijelentéseket tett: nem volt benne biztos, hogy szeptembertől folytatja-e a közös munkát a csapattal.

Rossi még négy évig maradhat?

Ugyanakkor a szövetségi kapitány többször hangsúlyozta, hogy legfőbb célja, hogy a magyar válogatottat eljuttassa a labdarúgó-világbajnokságig, ami így legalább 2030-ig várat magára.