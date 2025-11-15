Orbán Viktor üzent Szoboszlaiéknak: A holnapi meccs jellempróba lesz

Vasárnap az álmaiért focizik a magyar válogatott, a Puskás Arénában kiderült, marad-e esélyünk arra, hogy 40 év világbajnokságon szerepeljen a gárda. A magyar-ír meccsen akár azonnal ki is juthatunk a tornára, de el is bukhatunk mindent. Orbán Viktor szerint is hatalmas a tét.

Orbán Viktor is várja a magyar-ír meccset

Fotó: Mediaworks

A miniszterelnök a győri Háborúellenes gyűlésen kitért Szoboszlai Dominikék sorsdöntő selejtezőre, ami szerinte jóval több, mint egy focimeccs.

Holnap nem sportesemény lesz, hanem jellempróba. Férfiaknak kell lenni, most kiderül, hogy milyen férfiak vannak a csapatban

- üzent Orbán Viktor.

Magyar-ír: Pontot kell szerezni

A találkozón egy győzelemmel akár elsők is lehetünk a csoportban, ehhez portugál vereség is kell az örményektől. Pontszerzéssel mindenképpen megvan a pótselejtezőt érő második hely. Ha Írország győz, akkor minden esélyét elbukja a magyar válogatott.