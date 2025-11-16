Liverpoolban nem hisznek a szemüknek, Arne Slot tönkreteszi Kerkezt?

Kerkez Milos liverpooli beilleszkedése korántsem úgy alakult, ahogyan a klub és a szurkolók remélték. A magyar balhátvéd első hónapjai az angol csapatnál aggodalomra adnak okot. Azonban a 22 éves játékos a magyar válogatott színeiben meccsről-meccsre kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt, ami felveti a kérdést: Vajon Arne Slot a hibás Kerkez gyenge játék miatt?

Kerkez Milos és Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője Fotó: Richard Sellers - PA Images

A hatalmas kontrasztot akár az összeszokottság és magabiztosság számlájára is felírhatjuk, hiszen míg Marco Rossi csapatában Kerkez Szoboszlai Dominik mögött a második legnépszerűbb és legértékesebb játékos, addig Liverpoolban csupán egy a sok világsztár között. Viszont a teljesítménybeli különbségnek aligha ez az egyetlen oka.

A szurkolók támogatják Kerkezt

Egyre többen úgy vélik, hogy a háttérben Arne Slot stílusa és játékfelfogása is húzódhat. Kerkez már a Bournemouth színeiben és képes volt felvenni a Premier League ritmusát és megfelel a taktikai elvárásoknak, viszont a holland szakember rendszerében egyenlőre nem találja a helyét.

Kerkez egy teljesen más játékos, amikor a magyar válogatottban lép pályára. Sajnos azt kell mondanom, hogy ez egyértelműen edzői probléma

– írja az egyik drukker.

Kerkez looks a different player every time he plays for Hungary, by the way. Hate to say it but that is definitely a managerial issue.. — Jonathan Morley (@jmorleylfc) November 13, 2025

A válogatottban Kerkez kifejezetten olyan feladatokat kap, amelyek az erősségeihez illeszkednek. Gyorsasága miatt aktívan felfut a támadásokkal és beadásait remekül fejelő támadók várják. Ezzel szemben Slot aktívabb szerepet szán neki a játék szervezésében, ami eddig nem működik.

A Liverpool szurkolói rámutattak, hogy Kerkeznek mindenhol időre volt szüksége, amíg beilleszkedett: az AZ Alkmaarnál öt hónap kellett a bajnoki debütáláshoz, a Bournemouth-nál is időbe telt, míg alkalmazkodott.

It took Kerkez 5 months to make his league debut for AZ, which he needed 1 full season to be good enough for the Premier League.



It took Kerkez half a season for Bournemouth to adapt to the league, and got in team of the season 18 months later.



Give Milos time in his role. pic.twitter.com/nGCINbfQje — Samuel (@SamueILFC) November 14, 2025

A magyar válogatott számára viszont egyértelműen jó hír, hogy a klubproblémák ellenére a balhátvéd hozza a tőle megszokott teljesítményt. A következő hónapokban pedig valószínűleg az is eldől, hogy Arne Slot Liverpooljában megtalálja-e önmagát.