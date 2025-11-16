Liverpoolban nem hisznek a szemüknek, Arne Slot tönkreteszi Kerkezt?

Kerkez Milos liverpooli beilleszkedése korántsem úgy alakult, ahogyan a klub és a szurkolók remélték. A magyar balhátvéd első hónapjai az angol csapatnál aggodalomra adnak okot. Azonban a 22 éves játékos a magyar válogatott színeiben meccsről-meccsre kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt, ami felveti a kérdést: Vajon Arne Slot a hibás Kerkez gyenge játék miatt?
A hatalmas kontrasztot akár az összeszokottság és magabiztosság számlájára is felírhatjuk, hiszen míg Marco Rossi csapatában Kerkez Szoboszlai Dominik mögött a második legnépszerűbb és legértékesebb játékos, addig Liverpoolban csupán egy a sok világsztár között. Viszont a teljesítménybeli különbségnek aligha ez az egyetlen oka.
Egyre többen úgy vélik, hogy a háttérben Arne Slot stílusa és játékfelfogása is húzódhat. Kerkez már a Bournemouth színeiben és képes volt felvenni a Premier League ritmusát és megfelel a taktikai elvárásoknak, viszont a holland szakember rendszerében egyenlőre nem találja a helyét.
Kerkez egy teljesen más játékos, amikor a magyar válogatottban lép pályára. Sajnos azt kell mondanom, hogy ez egyértelműen edzői probléma
– írja az egyik drukker.
A válogatottban Kerkez kifejezetten olyan feladatokat kap, amelyek az erősségeihez illeszkednek. Gyorsasága miatt aktívan felfut a támadásokkal és beadásait remekül fejelő támadók várják. Ezzel szemben Slot aktívabb szerepet szán neki a játék szervezésében, ami eddig nem működik.
A Liverpool szurkolói rámutattak, hogy Kerkeznek mindenhol időre volt szüksége, amíg beilleszkedett: az AZ Alkmaarnál öt hónap kellett a bajnoki debütáláshoz, a Bournemouth-nál is időbe telt, míg alkalmazkodott.
A magyar válogatott számára viszont egyértelműen jó hír, hogy a klubproblémák ellenére a balhátvéd hozza a tőle megszokott teljesítményt. A következő hónapokban pedig valószínűleg az is eldől, hogy Arne Slot Liverpooljában megtalálja-e önmagát.
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.