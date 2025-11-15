Varga Barnabást Liverpoolba vinnék, a szurkolók már döntöttek

Nem túlzás azt állítani, hogy idei teljesítményével Szoboszlai Dominik a Liverpool-szurkolók egyik legnagyobb kedvencévé nőtte ki magát. Sajnos ezt Kerkez Milos még nem mondhatja el magáról, hiszen számára meglehetősen döcögősen vette kezdetét a szezon az angol élcsapatnál, és a rajongók bizalmát sem sikerült még maradéktalanul elnyernie. Ennek ellenére mindketten pozitív és bíztató üzeneteket kaptak a csapat szurkolóiól a klub hivatalos Instagram-oldalán megjelent bejegyzés hozzászólásaiban, amely a magyar játékosaik örmények elleni győzelmének szólt.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos egyetlen meccsre van a világbajnoki pótselejtezőtől Fotó: Gualter Fatia

Szoboszlai lenyűgözte a rajongókat

"Szoboszlai jelenleg a világ egyik legjobb játékosa" – fogalmazott az egyik lelkes szurkoló.

"Nézzétek meg a gólpasszát, zseniális" – reagált a másik.

"A mi magyar fiaink" – írta a harmadik.

Bárcsak Slot is ki tudná hozni ezt Kerkezből

– tette hozzá egy rajongó.

Természetesen akadtak kritikus hangok is, akik nem rejtették véka alá elégedetlenségüket Kerkez liverpooli formájával kapcsolatban:

Bezzeg a válogatottban jól játszol

– rótta fel egy kevésbé elégedett szimpatizáns.

"Kérlek adjuk el Kerkezt" – fogalmazott határozottan egy kommentelő.

Néhányan a magyar csapat gólszerzőjét is szívesen látnák vörös mezben:

A Liverpoolnak le kellene igazolnia Varga Barnabást

– írta lelkesedve egy rajongó.

"Varga Barnabás jobb csatár mint Alexander Isak" – vélekedett egy másik hozzászóló.