Varga Barnabást Liverpoolba vinnék, a szurkolók már döntöttek

Nem túlzás azt állítani, hogy idei teljesítményével Szoboszlai Dominik a Liverpool-szurkolók egyik legnagyobb kedvencévé nőtte ki magát. Sajnos ezt Kerkez Milos még nem mondhatja el magáról, hiszen számára meglehetősen döcögősen vette kezdetét a szezon az angol élcsapatnál, és a rajongók bizalmát sem sikerült még maradéktalanul elnyernie. Ennek ellenére mindketten pozitív és bíztató üzeneteket kaptak a csapat szurkolóiól a klub hivatalos Instagram-oldalán megjelent bejegyzés hozzászólásaiban, amely a magyar játékosaik örmények elleni győzelmének szólt.
"Szoboszlai jelenleg a világ egyik legjobb játékosa" – fogalmazott az egyik lelkes szurkoló.
"Nézzétek meg a gólpasszát, zseniális" – reagált a másik.
"A mi magyar fiaink" – írta a harmadik.
Bárcsak Slot is ki tudná hozni ezt Kerkezből
– tette hozzá egy rajongó.
Természetesen akadtak kritikus hangok is, akik nem rejtették véka alá elégedetlenségüket Kerkez liverpooli formájával kapcsolatban:
Bezzeg a válogatottban jól játszol
– rótta fel egy kevésbé elégedett szimpatizáns.
"Kérlek adjuk el Kerkezt" – fogalmazott határozottan egy kommentelő.
Néhányan a magyar csapat gólszerzőjét is szívesen látnák vörös mezben:
A Liverpoolnak le kellene igazolnia Varga Barnabást
– írta lelkesedve egy rajongó.
"Varga Barnabás jobb csatár mint Alexander Isak" – vélekedett egy másik hozzászóló.
Zajlanak a labdarúgó-világbajnokság selejtezői, és közeledik minden idők legnagyobb tornája. Először 48 válogatott lép majd pályára azon a világbajnokságon, amelynek az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont. A selejtezők minden fordulója tele van izgalommal, drámával és meglepetésekkel – hiszen a vb mindig több, mint egy torna: ez maga a futballünnep! A TippmixPRO-n pedig még izgalmasabbak a selejtezők – tippelj, és éld át a világbajnoki hangulatot!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.