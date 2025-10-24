Megbánták Kerkez Milos a szerződtetését? Keményen számonkérték Arne Slotot

Zsinórban négy vereség után tudott nyerni szerdán este a Liverpool, amely 5-1-re győzött Frankfurtban a Bajnokok Ligájában. Az angol csapat magyar légiósa, Kerkez Milos nem kapott lehetőséget a meccsen, és a pénteki sajtótájékoztatón erre is rákérdeztek Arne Slot edzőnél.

Kerkez Milos (pirosban) eddig valamennyi bajnoki meccsen kezdő volt Fotó: Liverpool FC

Kerkez ugyanis az eddigi nyolc Premier League-meccsen rendre kezdőként lépett pályára, de felemás a megítélése. Miközben számos kritikát kapott, az erényeit is elismerték, illetve hozzáteszik, időre lehet szüksége ahhoz, hogy beilleszkedjen a Liverpoolban. Ettől függetlenül Arne Slottól megkérdezték, miért szerződtették a magyar légióst, és pontosan mi az a plusz, amit látnak benne? Kicsit számonkérésnek tűnik, talán néhányan már megbánták az átigazolást?

Kerkez Milos fel-le rohangál

Azért hoztuk be, mert rengeteg energiát visz a játékba, folyamatosan fel-le rohangál. Egy-egy elleni helyzetekben nagyon jól védekezik a szélsők ellen. Szerintem Cody Gakpo kicsit peches volt, ugyanis neki az a legnagyobb erőssége, amikor befelé, tör, viszont megmutattuk neki, hogy néha Kerkez Milos beállítása jobb megoldás lehet

- mondta Arne Slot a pénteki sajtótájékoztatón, amiről a Liverpool Echo számolt be.

Kerkez idén nyáron a Bournemouth-tól érkezett Liverpoolba. A csapat szombaton (21 óra, tv: Spíler 1) a Brentford vendégeként lép pályára.