Balhé Liverpoolban? Kerkeznek csúnyán odaszóltak

A Liverpool zsinórban négy Premier League vereségnél jár, aminek köszönhetően az együttes visszacsúszott a tabella hetedik helyére, és már hét pont a lemaradása a listavezető Arsenal mögött. A korábbi angol középpályás és menedzser, Alan Pardew szerint a Liverpool legégetőbb problémája a bizonytalan, szervezetlen védekezésben keresendő. Szerinte kívülről úgy fest, mintha a hátvédsor két tagja nagyon összeveszett volna. Emellett Kerkez Milos hiányosságait is kiemelte.

Kerkez Milos árnyéka tavalyi önmagának Liverpoolban Fotó: AFP

Pardew szerint Virgil van Dijk csapatkapitány és Ibrahima Konaté középhátvéd között érezhető a feszültség, ami rányomja a bélyegét az egész védelem teljesítményére.

Konaté és Van Dijk úgy néznek ki, mintha nagyon összevesztek volna valamin

– idézi a szakembert a Daily Star.

Egyáltalán nem figyelnek egymásra. A jó hátvédsor az odafigyelésről szól, gondoskodni kell a szélső védőkről és egymásról is, ez a kulcsa mindennek. Jelenleg egyikük sem végzi jól a munkáját, ez hatalmas probléma a Liverpool számára.

Kerkez a védelem bűnbakja?

A Vörösök az idény eddigi 14 tétmérkőzésén 21 gólt kaptak, ami a korábbi bajnoki címvédőtől egyszerűen elfogadhatatlan mutató. Pardew szerint emiatt Kerkez Milos is felelőségre vonható.

Ott van Kerkez, aki egyelőre nagyon szenved. A Bournemouthból jött, ahol kiemelkedő szezont produkált, főleg a támadójátéka volt remek, viszont a Liverpoolban felszínre jöttek a védekezésbeli hiányosságai.

Pardew szerint Arne Slot még nem találta meg a megfelelő megoldást a védelem instabilitására. Bár elismeri, hogy a szezon eleji nehézségeket részben az új igazolások beilleszkedése és az összeszokottság hiánya is magyarázhatja, viszont a Liverpoolnak minél hamarabb ki kell találnia valamit, ha idén is sikereket akar elérni.