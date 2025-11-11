"Grincsnek öltöztél?" - Kerkez Milos kabátján röhögnek a kommentelők

A magyar válogatott játékosai hétfőn érkeztek meg Telkibe, hogy megkezdjék a felkészülést az előttük álló utolsó világbajnoki selejtezőkre. Marco Rossi együttese előbb csütörtökön (18:00, Tv: M4 Sport) Örményországban lép pályára, majd három nappal később, november 16-án (15:00, Tv: M4 Sport) Magyarország-Írország mérkőzést rendeznek a Puskás Arénában. A fókusz azonban most a játékosok megjelenésére terelődött, főleg Kerkez Milos újabb feltűnő szettjére, amitől a szurkolók teljesen kiborultak.

Kerkez Milos zöld, méregdrága kabátja kiverte a szurkolóknál a biztosítékot Fotó: Martin Rickett - PA Images

Kerkez ismét stílusos belépőt rendezett Telkiben

A magyar válogatott játékosának neve már korábban is összeforrt a luxusmárkákkal – nemrég például Louis Vuitton táskagyűjteményét mutatta meg. Most azonban tovább emelte a szintet: Telkibe egy élénkzöld Louis Vuitton kabátban gördült be. A darab nem csak feltűnő, hanem kifejezetten prémium kategória: ára 1600 euró, vagyis közel 620 ezer forint.

A kabát azonban nem aratott egyhangú sikert. A ruhadarab színe és fazonja megosztotta a szurkolókat, a kommentelők pedig nem finomkodtak.

Grincsnek öltöztél?

- mondta az egyik hozzászóló, rengeteg nevetős emojit írva a kommentje mellé.

Ennyire várod a karácsonyt?

- viccelődött egy másik.

Undorító ez a felső. Kész vicc

- jött a legélesebb kritika.

Szoboszlaiék idegenben kezdenek

A magyar válogatott jelenleg a második, pótselejtezőt érő helyen áll az F csoportban 5 ponttal. A portugálok vezetik a csoportot 10 ponttal, mögöttünk az írek 4, az örmények 3 ponttal következnek.

A sorsdöntő találkozók:

Csütörtök (18:00): Örményország-Magyarország (Jereván)

Vasárnap (15:00): Magyarország-Írország (Puskás Aréna)