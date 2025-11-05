Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Sírva omlottak össze a focisták, meccs közben vesztette életét a szeretett edző

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 09:35
tragikus halálesettragédiaedző
Az edző mindössze 44 éves volt. A tragédia gyászba borította a szerb labdarúgás világát.
Gyászol a szerb labdarúgás világa, miután tragikus hirtelenséggel elhunyt egy edző, egy mérkőzés során. A Radnicki 1923 edzője, Mladen Zizovic a csapata Mladost ellen vívott meccse során kapott szívrohamot vasárnap este, majd nem sokkal később elhunyt.

Sokan gyászolják a tragikusan elhunyt edzőt / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Gyászol a szerb labdarúgás világa, meccs közben hunyt el az edző

A 44 éves edző 22 perccel az élvonalbeli mérkőzés után esett össze. A háromgyermekes édesapát ezt követően kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét. A mérkőzést a játékvezető felfüggesztette az orvosi vészhelyzet idejére, mialatt Zizovic kezelést kapott. A játékot később újraindították, ám később félbeszakították, miután megérkezett a hír, hogy Zizovic meghalt.

A szomorú hír érzelmes jelenetekhez vezetett a pályán: a Radnicki játékosai könnyek közt omlottak össze, és az ellenfeleiken is látszott, hogy mélyen megrázta őket a tragédia. 

Zizovic 19 évig tartó karriert futott be: kétszer szerepelt a boszniai válogatottban középpályásként. Pályafutása nagy részét Boszniában töltötte, de Albániában is megfordult, mielőtt 2017-ben, a visszavonulását követően edzői posztra lépett. A Radnicki  október 23-án nevezte ki vezetőedzőnek, és a harmadik mérkőzésén vett részt, amikor bekövetkezett a tragédia - írja a Mirror.

 

