Sírva omlottak össze a focisták, meccs közben vesztette életét a szeretett edző

Gyászol a szerb labdarúgás világa, miután tragikus hirtelenséggel elhunyt egy edző, egy mérkőzés során. A Radnicki 1923 edzője, Mladen Zizovic a csapata Mladost ellen vívott meccse során kapott szívrohamot vasárnap este, majd nem sokkal később elhunyt.

Sokan gyászolják a tragikusan elhunyt edzőt / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Gyászol a szerb labdarúgás világa, meccs közben hunyt el az edző

A 44 éves edző 22 perccel az élvonalbeli mérkőzés után esett össze. A háromgyermekes édesapát ezt követően kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét. A mérkőzést a játékvezető felfüggesztette az orvosi vészhelyzet idejére, mialatt Zizovic kezelést kapott. A játékot később újraindították, ám később félbeszakították, miután megérkezett a hír, hogy Zizovic meghalt.

A szomorú hír érzelmes jelenetekhez vezetett a pályán: a Radnicki játékosai könnyek közt omlottak össze, és az ellenfeleiken is látszott, hogy mélyen megrázta őket a tragédia.

Tragic scenes in Serbia after Radnicki head coach Mladen Zizovic collapsed during league match & later died.



Top-flight fixture continued while 44yo was taken to hospital but eventually called off as players left in tears.



Just his 3rd game in charge.pic.twitter.com/p7APzhlskY — Sacha Pisani (@Sachk0) November 4, 2025

Zizovic 19 évig tartó karriert futott be: kétszer szerepelt a boszniai válogatottban középpályásként. Pályafutása nagy részét Boszniában töltötte, de Albániában is megfordult, mielőtt 2017-ben, a visszavonulását követően edzői posztra lépett. A Radnicki október 23-án nevezte ki vezetőedzőnek, és a harmadik mérkőzésén vett részt, amikor bekövetkezett a tragédia - írja a Mirror.