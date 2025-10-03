Óvja a magánéletét, először beszélt a privát dolgairól a Fradi ifjú sztárja

Számtalan olyan futballistát ismerünk, akit elvitt a hírnév és a siker, de Tóth Alex nem tartozik közéjük. A Fradi fiatal kiválósága kizárólag a focira koncentrál, legyen szó a Ferencvárosról vagy a magyar válogatottról.

Tóth Alex 2025 márciusában kapott előszőr meghívót a magyar válogatottba Fotó: Ben McShane

Ha odamegy hozzád egy kisgyerek, és megkérdezi, ki vagy te, mit válaszolsz? A Fradi játékosa, a magyar válogatott futballistája, vagy egyszerűen csak Tóth Alex?

Először biztosan azt mondanám, hogy Tóth Alex vagyok. Szerintem fontos, hogy előbb emberként ismerjen meg valaki, és csak utána jön az, hogy a Fradiban vagy a válogatottban játszom. De mindig a nevemmel kezdeném.

Ilyen sikerekkel a háta mögött sok fiatal játékost könnyen elvisz a hírnév, de úgy tűnik, téged ez egyáltalán nem befolyásol. Minek köszönhető ez?

"Örülök, ha így látják az emberek. Én próbálok ugyanazon az úton maradni, amin eddig is jártam, mert a mostani sikerek annak a jelei, hogy jó irányban haladok. Hiszek benne, hogy a kemény munka hozta meg ezeket az eredményeket, és ha ezt folytatom, akkor jöhetnek az újabb sikerek is. Számomra minden siker visszajelzés arra, hogy jól dolgozom a mindennapokban, és ezt kell tovább vinni."

Tóth Alex mindig újabb és újabb célokat tűz ki maga elé, amit szeretne a Fradival és a magyar válogatottal is elérni

Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Mik a következő céljaid a válogatottban és a Fradiban, illetve milyen egyéni terveid vannak a közeljövőre?

Persze, mindig van feljebb. A válogatottban is sok minden vár még rám, az a célom, hogy kijussunk a világbajnokságra. A Fradival a cél az Európa-liga továbbjutás, emellett pedig vannak egyéni céljaim is: szeretnék gólokat szerezni, gólpasszokat adni. Úgy gondolom, mindig van hova fejlődni.

Tóth Alex magánélete: sokat vagyok a családommal

A közösségi médiában keveset osztasz meg a magánéletedről. Mit csinálsz a szabadidődben?

"Úgy gondolom, hogy aki követ Instagramon, az elsősorban a foci miatt teszi, és leginkább arra kíváncsi. Emiatt próbálom ebben az irányban tartani a médiás jelenlétemet. Aki fontos, az úgyis tudja, mi történik velem a pályán kívül, ezért nem érzem szükségét, hogy minden másról is posztoljak. Szabadidőben legtöbbször fifázni szoktam a barátokkal, ez mindig jöhet. Szeretek velük összejönni, beszélgetni, közösen programokat csinálni. A családdal is sok időt töltök. Horgászni vagy hasonló dolgokat nem szoktam, inkább fifázok, beszélgetek, ezekből állnak a hétköznapjaim."