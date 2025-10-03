Óvja a magánéletét, először beszélt a privát dolgairól a Fradi ifjú sztárja

Számtalan olyan futballistát ismerünk, akit elvitt a hírnév és a siker, de Tóth Alex nem tartozik közéjük. A Fradi fiatal kiválósága kizárólag a focira koncentrál, legyen szó a Ferencvárosról vagy a magyar válogatottról.
Ha odamegy hozzád egy kisgyerek, és megkérdezi, ki vagy te, mit válaszolsz? A Fradi játékosa, a magyar válogatott futballistája, vagy egyszerűen csak Tóth Alex?
Először biztosan azt mondanám, hogy Tóth Alex vagyok. Szerintem fontos, hogy előbb emberként ismerjen meg valaki, és csak utána jön az, hogy a Fradiban vagy a válogatottban játszom. De mindig a nevemmel kezdeném.
Ilyen sikerekkel a háta mögött sok fiatal játékost könnyen elvisz a hírnév, de úgy tűnik, téged ez egyáltalán nem befolyásol. Minek köszönhető ez?
"Örülök, ha így látják az emberek. Én próbálok ugyanazon az úton maradni, amin eddig is jártam, mert a mostani sikerek annak a jelei, hogy jó irányban haladok. Hiszek benne, hogy a kemény munka hozta meg ezeket az eredményeket, és ha ezt folytatom, akkor jöhetnek az újabb sikerek is. Számomra minden siker visszajelzés arra, hogy jól dolgozom a mindennapokban, és ezt kell tovább vinni."
Mik a következő céljaid a válogatottban és a Fradiban, illetve milyen egyéni terveid vannak a közeljövőre?
Persze, mindig van feljebb. A válogatottban is sok minden vár még rám, az a célom, hogy kijussunk a világbajnokságra. A Fradival a cél az Európa-liga továbbjutás, emellett pedig vannak egyéni céljaim is: szeretnék gólokat szerezni, gólpasszokat adni. Úgy gondolom, mindig van hova fejlődni.
A közösségi médiában keveset osztasz meg a magánéletedről. Mit csinálsz a szabadidődben?
"Úgy gondolom, hogy aki követ Instagramon, az elsősorban a foci miatt teszi, és leginkább arra kíváncsi. Emiatt próbálom ebben az irányban tartani a médiás jelenlétemet. Aki fontos, az úgyis tudja, mi történik velem a pályán kívül, ezért nem érzem szükségét, hogy minden másról is posztoljak. Szabadidőben legtöbbször fifázni szoktam a barátokkal, ez mindig jöhet. Szeretek velük összejönni, beszélgetni, közösen programokat csinálni. A családdal is sok időt töltök. Horgászni vagy hasonló dolgokat nem szoktam, inkább fifázok, beszélgetek, ezekből állnak a hétköznapjaim."
Szoktál a csapattársaiddal is fifázni, és ha igen, akkor általában melyik csapattal szoktál lenni?
Persze, hogyne. Ha van egy szabad délutánunk, mindig leülünk a csapattársaimmal játszani pár órát. Legtöbbször az Ultimate Teamben nyomjuk, mindenki próbálja a lehető legjobb csapatot összerakni, és ezekkel mérkőzünk meg egymás ellen.
Ide kattintva mindent megtudhatsz: menetrend, keret, pénzdíj!
A második számú európai labdarúgó kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? A csoportkörben már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga estéket.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.