„Varga Barnabás futballtörténelmet írt” - ódákat zengenek a Fradi csatáráról

Szokolai László gratulált az újpestieknek a vasárnap esti pontszerzéshez (1-1), úgy vélte, a hazai lila-fehérek az FTC-vel egyenrangúan futballoztak. Varga Barnabás kapcsán pedig nem kertelt, szerinte futballtörténelmet írt.

Varga Barnabást ölelik, ismét ő volt a Fradi hőse / Fotó: Szigetváry Zsolt

Amúgy ez a 90 perc unikum. Varga Barnabás futballtörténelmet írt, hiszen a tőle megszokott remek fejessel szerzett vezetést a Fradinak, majd Gróf Dávid piros lapja után kényszerkapusként nullára lehozta a derbit...

- fogalmazott az FTC 12-szeres válogatott csatára.

A találkozót megelőzően kijutott tapsból a Szusza-stadion kezdőkörében Dunai Antalnak, ugyanis az Újpesti Dózsa olimpiai bajnok európai ezüstcipőse emlékmezt kapott.

A minap nosztalgiáztunk Nyilasi Tiborral a régi idők klasszikus Újpest-Fradi rangadókról. Ez a döntetlenünk méltányolandó, de örömömet kissé beárnyékolták a sportszerűtlen és sok esetben trágár lelátói beszólások. Tetszett az egyenlítő találatunk, Horváth Krisztofer pompásan készítette elő

– nyilatkozta Dunai.

Varga Barnabást Kocsishoz és Alberthez hasonlítják

Tóth András egykori U23-as újpesti Eb-győztes szintén Varga Barnabás fejelőkészségét emelte ki a Borsnak.

Bármennyire is felkészülnek belőle, szinte lehetetlen ellene védekezni. Annak idején Bene Ferenccel ketten rengeteget gyakoroltunk edzés után, ezért Ferike fejjátékban is kiemelkedőt produkált. Engem Varga Kocsis Sándorra emlékeztet, az Aranycsapat legendája is mindenkit túlugrott, szinte alig akart visszatérni a földre. Albert Flórián ellen is sokszor játszottam, ő inkább a kapufa közelében helyezkedett, és úgy csúsztatott fejjel a hálóba. Ami pedig az Újpest bajnokiját illeti: miközben a feleségemmel autóztunk a Balatonról Budapestre, megemlítettem neki, hogy nyerhetünk. Vasárnap igen jól harcolt a csapatunk, persze 10 meccsből 10 pont nem túl sok, ráadásul egy nehéz ötös sorozat következik. Kezdve a szárnyaló Debrecennel…

- fogalmazott Tóth.