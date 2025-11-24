Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Emma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kínos baki, botrányba fulladt a megemlékezés Diogo Jotáról

Diogo Jota
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 19:30
André SilvaReal Madrid
A Real Madrid vasárnapi közgyűlésén a spanyol klub megható megemlékezéssel tisztelgett a nyáron elhunyt portugál labdarúgók előtt. Azonban hatalmas baki árnyékolta be az eseményt, ugyanis Diogo Jota testvére helyett egy másik labdarúgó képét vetítették ki.

Az elhunytak emlékére összeállított érzelmes tisztelgés során a Real Madrid tiszteletét fejezte ki többek között a Liverpool támadója, valamint testvére, André Silva előtt, akik július 3-án tragikus autóbalesetben vesztették életüket. A kivetítőn mindkettejük fényképe megjelent, ám Diogo Jota testvére helyett tévedésből az Elche egyik játékosának portréja került a vászonra, aki éppen a hétvégén lépett pályára a királyi gárda ellen.

Diogo Jota testvére helyett egy Elche-játékos képét használták a megemlékezésen
Diogo Jota testvére helyett egy Elche-játékos képét használták a megemlékezésen / Fotó: Action Foto Sport/NurPhoto via AFP

A hibát észlelve a fővárosi klub gyorsan lépett: hivatalos közleményben kért elnézést az érintett a spanyol élvonalban focizó André Silvától.

Sajnos hibáztunk, rossz képet vetítettünk ki. Őszintén sajnáljuk

– fogalmazott Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke.

A klub védelmére szóljon, hogy a két névrokon külsőleg is könnyen összetéveszthető lehet, ha valaki nem figyel eléggé a részletekre, ráadásul mindketten portugál származásúak.

Nem ez volt az első eset, hogy zavart keltett az egykori Liverpool-játékos testvérének személyazonossága: közvetlen a tragédiát követő napokban az akkor még Németországban futballozó portugál válogatott-játékos felesége, Maria Rodrigues együttérző üzenetek százait kapta a hírek hallatán.

Nagyon sok kedves üzenetet kaptam, de tisztázzunk valamit: a szörnyű hírek nem Andréról szólnak, nem az én férjem halt meg. Lélekben a gyászoló családokkal vagyok

Diogo Jota testvére

Az Elche-játékos, André Silva:

Az Elche azonban nem hagyta szó nélkül a történteket: aznap este pontot rabolt a blancóktól. A 2–2-es döntetlennek köszönhetően a Real Madrid előnye mindössze egy pontra olvadt a Barcelonával szemben a spanyol bajnokság tabelláján.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu