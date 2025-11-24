Kínos baki, botrányba fulladt a megemlékezés Diogo Jotáról

Az elhunytak emlékére összeállított érzelmes tisztelgés során a Real Madrid tiszteletét fejezte ki többek között a Liverpool támadója, valamint testvére, André Silva előtt, akik július 3-án tragikus autóbalesetben vesztették életüket. A kivetítőn mindkettejük fényképe megjelent, ám Diogo Jota testvére helyett tévedésből az Elche egyik játékosának portréja került a vászonra, aki éppen a hétvégén lépett pályára a királyi gárda ellen.

Diogo Jota testvére helyett egy Elche-játékos képét használták a megemlékezésen / Fotó: Action Foto Sport/NurPhoto via AFP

A hibát észlelve a fővárosi klub gyorsan lépett: hivatalos közleményben kért elnézést az érintett a spanyol élvonalban focizó André Silvától.

Sajnos hibáztunk, rossz képet vetítettünk ki. Őszintén sajnáljuk

– fogalmazott Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke.

A klub védelmére szóljon, hogy a két névrokon külsőleg is könnyen összetéveszthető lehet, ha valaki nem figyel eléggé a részletekre, ráadásul mindketten portugál származásúak.

Nem ez volt az első eset, hogy zavart keltett az egykori Liverpool-játékos testvérének személyazonossága: közvetlen a tragédiát követő napokban az akkor még Németországban futballozó portugál válogatott-játékos felesége, Maria Rodrigues együttérző üzenetek százait kapta a hírek hallatán.

Nagyon sok kedves üzenetet kaptam, de tisztázzunk valamit: a szörnyű hírek nem Andréról szólnak, nem az én férjem halt meg. Lélekben a gyászoló családokkal vagyok

Diogo Jota testvére

André Silva, 25-year-old Penafiel player (Portuguese 2nd League) and brother of Diogo Jota, also passed away following the accident.



Rest in peace, André 🖤 pic.twitter.com/Jo5Kgz6lUH — Rising Stars XI (@RisingStarXI) July 3, 2025

Az Elche-játékos, André Silva:

Az Elche azonban nem hagyta szó nélkül a történteket: aznap este pontot rabolt a blancóktól. A 2–2-es döntetlennek köszönhetően a Real Madrid előnye mindössze egy pontra olvadt a Barcelonával szemben a spanyol bajnokság tabelláján.