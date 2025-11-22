„Már dolgoznak rajta" - a Real Madrid ajánlatot tesz Szoboszlai Dominikért

Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 22. 17:00
Sajtóhírek szerint a Real Madrid ajánlatot tesz a Liverpoolnak, a királyi gárda a magyar válogatott csapatkapitányát vinné. Szoboszlai Dominik átigazolása a téma Spanyolországban.
Immár a világ talán legnépszerűbb klubja, a Real Madrid is a magyar válogatott csapatkapitányára vadászik. Szoboszlai Dominik átigazolása egy hete téma a nemzetközi sajtóban, miközben a Liverpool azon dolgozik, hogy meghosszabbítsa a játékos szerződését. Talán éppen a királyi gárda felbukkanása miatt siet az angol csapat? Egy spanyol újságíró szerint az események felgyorsultak, és a "Szoboszlai Real Madrid" téma egyre forróbb.

Szoboszlai Dominik átigazolása a téma Spanyolországban
Szoboszlai Dominik átigazolása a téma Spanyolországban Fotó: Michael Regan

Pipi Estrada, spanyol sportújságíról az El Chiringuito című tv-műsorban azt állította, hogy a Real Madrid már dolgozik az ügyön.

Szerintem a Real Madrid szurkolóinak tetszeni fog, ha ez összejön, és már dolgoznak rajta. A Real Madrid szemet vetett Szoboszlai Dominikra a Premier League-ből, aki szerintem egy elképesztő középpályás. A Madrid akár már a télen is szívesen leigazolná, ami viszont lehetetlen, semmi esélyt nem látok rá. De tárgyalnak már a pénzről 

– fogalmazott magabiztosan Estrada, akit a Mandiner idézett.

Szoboszlai Dominikot 2028. június végéig köti a szerződése a Liverpoolhoz, ez a harmadik idénye a klubnál, amellyel tavasszal bajnoki címet nyert.

