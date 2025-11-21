Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Diogo Jota özvegye döntött az elhunyt futballsztár örökségéről - Fotók

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 17:50
Szoboszlai Dominik nyáron közlekedési balesetben csapattársának egyik emlékezetes gólöröme került a mezekre. Diogo Jota özvegye összefogott az FC Portóval.
Diogo Jota özvegye, Rute Cardoso a júliusban végzetes autóbalesetben elhunyt futballsztár alapította e-sportklubja, a LUNA  képviseletében együttműködési szerződést kötött az FC Portóval. 

Diogo Jota özvegye, Rute Cardoso vezeti tovább elhunyt szerelme e-sportklubját
Diogo Jota özvegye, Rute Cardoso vezeti tovább elhunyt szerelme e-sportklubját / Fotó: Getty Images

A 30-szoros portugál bajnok, kétszeres BEK- illetve BL-győztes labdarúgóklub nevében a korábbi sikeredzőből lett elnök, André Villas-Boas szentesítette a megállapodást a Portónál egy szezon lehúzott Diogo Jota özvegyével.

Egy örökség, ami előtt továbbra is tiszteleghetünk

– írták a tavaly, még Diogo Jota életében megkezdett együttműködés megújítása örömére.

A mezek bal ujjára felkerült a 49-szeres portugál válogatott csatár képe egy emlékezetes gólöröméről. 

Szoboszlai Dominik hajdani csapattársa híres volt arról, hogy a gólok utáni gesztusai rendszerint jellegzetesek voltak és mögöttes tartalommal bírtak (válogatott- és klubbeli barátai azóta is gyakran idézik fel ezeket a focista emlékére). Ilyen volt az is, amikor egy találata után törökülésben úgy tett, mintha videojáték konzolja lenne a kezében. 

Diogo Jota egyik legemlékezetesebb, videojátékos gólöröme Liverpoolban
Diogo Jota egyik legemlékezetesebb, videojátékos gólöröme Liverpoolban
Fotó:  Getty Images

Jota szenvedélyes és rendkívül jó videojátékos volt. Pár éve világelső volt a FIFA 21-ben, a koronavírus-világjárvány idején ő nyerte a Premier League meghívásos tornáját. E-sportkubja is sikert, sikerre halmoz, többek között portugál és világbajnok.

Diogo Jota özvegye 11 nap alatt mennyből a pokolba került

A 2020 nyara óta Liverpoolban szerepelt Diogo Jota az idei nyári szünetben vette feleségül gimnáziumi szerelmét, Rute Cardosót, akivel akkor már 13 éve egy párt alkottak és három kisfiukat nevelték. A futballsztár 11 nappal az esküvőjük után, július 3-án indult vissza Liverpoolba a portugál másodosztályban focizó öccsével, André Silvával. Kisebb tüdőműtéte miatt nem repülhetett, ezért autóval mentek egy spanyolországi kikötő felé, amikor bekövetkezett Diogo Jota halála: az általa vezetett Lamborghini Huracán előzés közben, túl gyorsan hajtva, valószínűleg defekt miatt lesodródott az autópályáról és kigyulladt. A testvérpár szörnyethalt.

 

