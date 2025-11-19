„Ma este lemosolyog rám” – Szívszorító vb-dráma, Diogo Jota besegített Robertsonnak – Videó

1998 után először jutott be a világbajnokságra a skót labdarúgó-válogatott, méghozzá egyenes ágon: a csapatkapitány Andy Robertson és társai a keddi utolsó selejtezőn drámai körülmények között 4-2-re lehajrázták az addigi csoportelső dánokat. A vendégek kétszer egyenlítettek, de a 93. és a 98. percben lőtt gólokra már nem volt válaszuk, így nekik „csak” a pótselejtező jutott. A skótok eksztázisban ünnepeltek, de a Liverpool balhátvédje még ekkor is a nyáron autóbalesetben elhunyt Diogo Jota emlékéről beszélt elcsukló hangon.

Andy Robertson esze a skót örömünnep közepette is elhunyt liverpooli barátja, Diogo Jota körül járt

Fotó: Alex Livesey - UEFA

Robertson és a portugál csatár jó barátságát példázza, hogy napokkal a tragikus végkimenetelű baleset előtt a skót csapattárs részt vett Diogo Jota esküvőjén is.

Diogo Jota is besegített a vb-re jutott skótoknak

Most pedig kiderült, hogy közös álmuk volt a 2026-os vb-részvétel, miután az előző, katari tornán egyikük sem szerepelhetett (a skótot nem jutottak ki, míg a portugál támadó sérült volt).

– Igyekeztem leplezni, de ma teljesen kész voltam. Tisztában vagyok vele, hogy az én koromban ez volt az utolsó esélyem kijutni a világbajnokságra.

Egész nap a barátom, Diogo Jota járt a fejemben. Sokat beszélgettünk a vébéről, amelyről legutóbb ő sérülés miatt maradt le, én pedig azért, mert nem jutottunk ki rá. Mindig arról beszéltünk, milyen lenne ott lenni. Ma a szobámban kicsit padlót is fogtam, de azt hiszem, a srácok előtt sikerült jól lepleznem. Tudom, hogy ma este mosolyogva néz le rám

– mondta Andy Robertson a 28 évesen elhunyt Diogo Jotát felemlegetve a legnagyobb skót örömünnep közepette.