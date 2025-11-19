„Ma este lemosolyog rám” – Szívszorító vb-dráma, Diogo Jota besegített Robertsonnak – Videó

1998 után először jutott be a világbajnokságra a skót labdarúgó-válogatott, méghozzá egyenes ágon: a csapatkapitány Andy Robertson és társai a keddi utolsó selejtezőn drámai körülmények között 4-2-re lehajrázták az addigi csoportelső dánokat. A vendégek kétszer egyenlítettek, de a 93. és a 98. percben lőtt gólokra már nem volt válaszuk, így nekik „csak” a pótselejtező jutott. A skótok eksztázisban ünnepeltek, de a Liverpool balhátvédje még ekkor is a nyáron autóbalesetben elhunyt Diogo Jota emlékéről beszélt elcsukló hangon.
Robertson és a portugál csatár jó barátságát példázza, hogy napokkal a tragikus végkimenetelű baleset előtt a skót csapattárs részt vett Diogo Jota esküvőjén is.
Most pedig kiderült, hogy közös álmuk volt a 2026-os vb-részvétel, miután az előző, katari tornán egyikük sem szerepelhetett (a skótot nem jutottak ki, míg a portugál támadó sérült volt).
– Igyekeztem leplezni, de ma teljesen kész voltam. Tisztában vagyok vele, hogy az én koromban ez volt az utolsó esélyem kijutni a világbajnokságra.
Egész nap a barátom, Diogo Jota járt a fejemben. Sokat beszélgettünk a vébéről, amelyről legutóbb ő sérülés miatt maradt le, én pedig azért, mert nem jutottunk ki rá. Mindig arról beszéltünk, milyen lenne ott lenni. Ma a szobámban kicsit padlót is fogtam, de azt hiszem, a srácok előtt sikerült jól lepleznem. Tudom, hogy ma este mosolyogva néz le rám
– mondta Andy Robertson a 28 évesen elhunyt Diogo Jotát felemlegetve a legnagyobb skót örömünnep közepette.
Zajlanak a labdarúgó-világbajnokság selejtezői, és közeledik minden idők legnagyobb tornája. Először 48 válogatott lép majd pályára azon a világbajnokságon, amelynek az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont. A selejtezők minden fordulója tele van izgalommal, drámával és meglepetésekkel – hiszen a vb mindig több, mint egy torna: ez maga a futballünnep! A TippmixPRO-n pedig még izgalmasabbak a selejtezők – tippelj, és éld át a világbajnoki hangulatot!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.