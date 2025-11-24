Szívmelengető pillanat, Buzsik Borka anyukája megható képet posztolt

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka kislánya már négy hónapos, és gyönyörűen cseperedik. Most ismét Borka édesanyja osztott meg egy igazán megható fotót a közösségi oldalán. A képen a nagymama és az apróság árnyéka látható, ahogy szorosan egymáshoz bújva ölelik egymást.

Buzsik Borka anyukája nagyon büszke az unokájára Fotó: BORS

A fotót Borka édesanyja tette közzé a hivatalos Facebook-oldalán, amelyre ismét rengeteg meghatott komment érkezett. A bejegyzés alatt sokan piros szívecskékkel fejezték ki szeretetüket és rajongásukat, hiszen a meghitt pillanat sokak szívét megérintette.

Buzsik Borka és kislánya ismét élőben szurkolt

A Premier League 12. fordulójában a Liverpool 3-0-s vereséget szenvedett a Nottingham Forest ellen. Szoboszlai Dominik felesége és kislánya ezúttal is a helyszínről szurkoltak, ahogyan már számos alkalommal tették korábban is. A magyar válogatott csapatkapitányát csak ők ketten tudják megvigasztalni ebben a szomorú időszakban.