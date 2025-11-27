Arne Slot kínosan mellébeszélt, már ma kirúghatják Liverpoolból

Döbbenetes mérleg miatt szégyenkezhetnek a Liverpool focistái. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese sorozatban három meccset veszített el három góllal, ebből kettőt odahaza. Ezeken egy gólt szereztek és kaptak 10-et. Szerdán a Bajnokok Ligájában 4-1-re győzött az Anfielden a PSV Eindhoven. Az egyetlen találatot Szoboszlai Dominik rúgta egy olyan meccsen, amely könnyen válhat edzőbuktatóvá. Arne Slot ugyanis két hónapja nem tud mit kezdeni Európa egyik legerősebb keretével.

Arne Slot tehetetlen volt a Bajnokok Ligájában is Fotó: Peter Byrne - PA Images

A holland szakember szerda éjszaka is ugyanazokat a dolgokat mondta el, amiket hetek óta hallhatunk tőle. Konkrétumokról, megoldási javaslatokról nem esett szó, Slot csak mellébeszélt.

Látni kell hol vagyunk és együtt kell ebből a gödörből kijönnünk, ehhez nagyon keményen kell harcolnunk. Olyan jó lenne, ha buta gólok miatt ne kerülnénk folyton hátrányba. A csapat jól reagált 0-1-nél, de még 1-2-nél. Már a szünetben vezetnünk kellett volna, erre a második félidőben láttuk, hogy mi történt

- mondta a meccs után Slot.

Arne Slotból már nem kérnek a szurkolók

A Liverpool drukkerei már hétvégén is az edző ellen tüntettek, nem tudni, meddig védheti meg az állását Arne Slot azzal, hogy első szezonjában bajnok lett a klubbal. Óriási kérdés, hogy vasárnap, a West Ham elleni bajnokin ki ül majd a Liverpool padján.