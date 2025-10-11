Marco Rossi fontos döntést hozott, hetek óta erre vártunk

Marco Rossi sokáig húzta a döntést. A labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya még 24 órával a meccs előtt, pénteken is arról beszélt, hogy egy támadó pozícióról még nem határozott a szombati, magyar-örmény világbajnoki selejtező (szombat, 18 óra, tv: M4 Sport) kapcsán. Varga Barnabás és Sallai Roland eltiltás miatt nem szerepelhet, és hetek óta a csatárkérdés foglalkoztatta a közvéleményt.
A srácok jól dolgoztak egész héten, de még van egy-két dolog, amiben nem döntöttem. Van kérdés a tekintetben is, hogy ki maradjon ki a meccskeretből, illetve egy támadó posztról majd csak az utolsó, mai edzés után határozok
- fogalmazott Rossi, aki szombaton bejelentette döntését: a Puskás Akadémia támadója, Lukács Dániel kezd csatárposzton az örmények ellen.
