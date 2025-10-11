Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Marco Rossi fontos döntést hozott, hetek óta erre vártunk

Marco Rossi
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 11. 16:33 / FRISSÍTÉS: 2025. október 11. 16:33
Sallai RolandVarga BarnabásÖrményországmagyar válogatott
Hetek óta a csatárkérdés foglalkoztatta a közvéleményt, miután Varga Barnabás és Sallai Roland sem játszhat a magyar válogatottban az Örményország elleni vb-selejtezőn. Marco Rossi kezdőcsapatot hirdetett a magyar-örmény meccs előtt.
HWK
A szerző cikkei

Marco Rossi sokáig húzta a döntést. A labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya még 24 órával a meccs előtt, pénteken is arról beszélt, hogy egy támadó pozícióról még nem határozott a szombati, magyar-örmény világbajnoki selejtező (szombat, 18 óra, tv: M4 Sport) kapcsán. Varga Barnabás és Sallai Roland eltiltás miatt nem szerepelhet, és hetek óta a csatárkérdés foglalkoztatta a közvéleményt.

magyar-örmény, Marco Rossi kezdőcsapata
Magyar-örmény: Marco Rossi kezdőcsapatot hirdetett Fotó: TumbaszHedi

A srácok jól dolgoztak egész héten, de még van egy-két dolog, amiben nem döntöttem. Van kérdés a tekintetben is, hogy ki maradjon ki a meccskeretből, illetve egy támadó posztról majd csak az utolsó, mai edzés után határozok

 - fogalmazott Rossi, aki szombaton bejelentette döntését: a Puskás Akadémia támadója, Lukács Dániel kezd csatárposzton az örmények ellen

A magyar válogatott kezdőcsapata:

A szurkolásra ezúttal sem lesz panasz Fotó: TumbaszHedi

 

Fotó: TumbaszHedi

 

