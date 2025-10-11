Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
"Nézzenek mélyen magukba!" - Marco Rossi kiosztotta az újságírókat

Marco Rossi
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 11. 21:06 / FRISSÍTÉS: 2025. október 11. 21:39
A kapitány elmondta, miért Lukács Dánielt jelölte a kezdőcsapatba. Marco Rossi emellett az újságíróknak is üzent Örményország 2-0-s legyőzése után.

Marco Rossi remek döntése is kellett a magyar válogatott győzelméhez az Örményország elleni világbajnoki selejtezőn. Az első félidő szenvedős játéka után a másodikban az a Lukács Dániel szerezte meg a vezetést, akit az eltiltott Varga Barnabás helyére jelölt a kezdőbe a kapitány. A meccs vége előtt percekkel a csereember Gruber Zsombor biztosította be a sikert.

Marco Rossi jól döntött a meccs előtt
Marco Rossi jól döntött a meccs előtt Fotó: Tumbász Hédi

A meccs után Marco Rossi elmondta, megérdemelt volt a győzelem.

"Tudtuk, hogy mi vár ránk. Telitalálat volt a taktikánk, végig konktrolláltuk a mérkőzést. A második félidőben látottak alapján megérdemelt a győzelmünk. De szenvedtünk, nem is csoda, Örményország minőségi ellenfél volt. Igaz, ha az első félidőben jobban játsszunk, később kevesebbet kellett volna szenvednünk."

Marco Rossi ezért döntött Lukács Dániel mellett

A kapitány sokakat meglepett azzal, hogy a Puskás Akadémia támadója lett a kiválasztottja. Kiderült, ki volt a szakember másik jelöltje.

"Molnár Rajmund és Lukács Dániel volt a két esélyesem a kezdőre, utóbbi labdabiztosabb volt, ezért választottam őt"

- mondta a kapitány, aki helyretette az újságírókat is,

Akárkit hívok be a keretbe, mindig kritikákat kapok. Sehol nem olvastam a meccs előtt, hogy akár Lukács Dániel is kezdő lehetne. Csak én, Marco Rossi gondoltam rá. Igazam van, vagy nem? Lehet, hogy ezért vagyok én a szövetségi kapitány. Nézzenek mélyen magukba. Tisztelettel, de mindenki maradjon a kaptafájánál

- üzent a médiának Rossi.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
