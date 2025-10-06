Válogatott: Hiába keresték Szoboszlai Dominikot, nincs sehol

Marco Rossi szövetségi kapitány megtartotta a magyar labdarúgó-válogatott első edzését az októberi összetartáson. Erről egy videó is felkerült a Magyar Labdarúgó Szövetség Instagram-oldalára, a szurkolók azonban hiába keresték a felvételeken Szoboszlai Dominikot, nincs rajtuk sehol.
Mint ismert, a magyar válogatott szombaton 18 órától Örményországot fogadja a Puskás Arénában (tv: M4 Sport) világbajnoki-selejtezőn, majd jövő héten Portugáliába látogat. A játékosok pedig már megérkeztek Telkibe, hogy felkészüljenek a két találkozóra. Az első edzésen túl is estek hétfő délután, azonban az erről készült felvételekről valakit nagyon hiányoltak a szurkolók.
Domit nem látni a videókon...
- fogalmazta meg aggódva az egyik kommentelő, aki hiába kereste Szoboszlait a hétfő délutáni edzésről készült videón, a csapatkapitány valóban nem látható rajta.
Megnyugtató viszont, hogy csapatkapitány már a hétvégén megérkezett Magyarországra, ugyanis élőben nézte meg a Csákvár-Békéscsaba NB II-es bajnokit. Hétfő este pedig a saját Instagram-oldalán osztott meg egy fotót "hazatérés" címmel.
