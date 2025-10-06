180 ezres pulcsiban jelent meg Telkiben a válogatott legstílusosabb focistája - videó

Megérkeztek Telkibe a magyar válogatott focistái. Mint ismert, Marco Rossi szövetségi kapitány csapata szombaton (18:00, tv: M4 Sport) az örményeket fogadja a Puskás Arénában világbajnoki-selejtezőn, majd jövő héten Portugáliába látogat. A játékosok már együtt készülnek, közülük Bolla Bendegúz jelent meg a legstílusosabb ruhában a válogatott főhadiszállásán.

A játékosok már együtt készülnek, közülük Bolla Bendegúz jelent meg a legstílusosabb ruhában / Fotó: Koncz Márton

Bolla Bendegúz pulóvere nagyon menő

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) az Instagram-oldalára töltött fel egy videót a válogatott játékosok érkezéséről. A hűvös időjárás ellenére volt, aki csak egy pólóban szállt ki az autójából, de a legtöbben kabátban vagy pulóverben érkeztek Telkibe. A legstílusosabb ezúttal Bolla Bendegúz volt, aki egy bő szabású farmernadrágban és egy cipzáras kapucnis Supreme Football pulóverben jelent meg. Utóbbi ára több mint 480 eurónál, azaz 186 ezer forintnál kezdődik az internetes ruhaboltokban. Egyébként a nadrág is ugyanennek a márkának a terméke, és közel ugyanannyiba kerül, mint a pulcsi.