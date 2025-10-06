Haja után egészen mással szúrja az emberek szemét Szoboszlai Dominik

Most nem a haját vették célkeresztbe, hanem Szoboszlai Dominik ruhája verte ki a biztosítékot az embereknél. A Liverpool magyar válogatott középpályása szombaton még Londonban lépett pályára a Chelsea ellen, majd repülőre szállt, és másnap már Budapesten jelent meg a Puskás Arénában, ahol dekázással szórakoztatta az embereket. Erről a TikTokra is felkerült egy videó, ahol a kommentelők belekötöttek az öltözékébe – írja a feol.hu.

Most nem a haját vették célkeresztbe, hanem Szoboszlai Dominik ruhája verte ki a biztosítékot az embereknél / Fotó: Justin Setterfield

Szoboszlai Dominik ruhája szúrta az emberek szemét

Szoboszlai Dominik egy bő szabású, fekete nadrágot vett fel az eseményre, amely sok embernek szúrta a szemét. A rajongói viszont azonnal védelmükbe vették a magyar válogatott csapatkapitányát. Azt írták, neki ez a stílusa, és máskor is így szokott öltözködni.

A Puskás Aréna után Csákvárra vezetett a Liverpool focistájának az útja, ahol barátja, Dencinger Norbert meccsét nézte meg. Szoboszlai a lefújás után aláírásokat osztogatott a nézőknek, de szívesen készített közös fotókat is a rajongókkal.