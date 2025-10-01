Tóth Alex a Borstól tudta meg Rossi döntését, videón a nagy pillanat

A Bors újságírója éppen Tóth Alexszel beszélgetett, amikor hivatalossá vált Marco Rossi kerethirdetése a világbajnoki selejtezőkre, és a Fradi játékosa az interjú során tudta meg, hogy bekerült a válogatottba. A ferencvárosi futballista így egészen különleges körülmények között értesült a meghívóról, amely minden magyar labdarúgó pályafutásának egyik legfontosabb pillanata.

Tóth Alex a Bors újságírójától tudta meg, hogy ismét bekerült a magyar válogatottba

Tóth Alex is ott lesz a kulcsfontosságú hazai meccsen

Rossi ezúttal 27 labdarúgót nevezett az október 11-i, Örményország elleni, és a három nappal későbbi portugáliai vb-selejtezőre. A magyar válogatott egy ponttal a csoport harmadik helyén áll, így különösen nagy jelentősége lesz a hazai összecsapásnak, amelyet jövő szombaton 18 órától rendeznek (Tv: M4 Sport).

Ezt követően, október 14-én, Portugáliában vár újabb komoly erőpróba a nemzeti együttesre, ahol Cristiano Ronaldóék ellen 20.45-kor (Tv: M4 Sport) lépnek pályára Rossi tanítványai.

