Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Malvin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tóth Alex a Borstól tudta meg Rossi döntését, videón a nagy pillanat

Tóth Alex
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 01. 16:25
Fradivideómagyar válogatott
Ritkán fordul elő, hogy egy játékos nem a szövetségi kapitánytól, hanem egy újságírótól értesül a válogatott-meghívóról. Tóth Alexszel pontosan ez történt, amikor a Bors riportere közölte vele a jó hírt, hogy ismét bekerült a nemzeti válogatottba.

A Bors újságírója éppen Tóth Alexszel beszélgetett, amikor hivatalossá vált Marco Rossi kerethirdetése a világbajnoki selejtezőkre, és a Fradi játékosa az interjú során tudta meg, hogy bekerült a válogatottba. A ferencvárosi futballista így egészen különleges körülmények között értesült a meghívóról, amely minden magyar labdarúgó pályafutásának egyik legfontosabb pillanata. 

Tóth Alex a Bors újságírójától tudta meg, hogy ismét bekerült a magyar válogatottba.
Tóth Alex a Bors újságírójától tudta meg, hogy ismét bekerült a magyar válogatottba
Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Tóth Alex is ott lesz a kulcsfontosságú hazai meccsen

Rossi ezúttal 27 labdarúgót nevezett az október 11-i, Örményország elleni, és a három nappal későbbi portugáliai vb-selejtezőre. A magyar válogatott egy ponttal a csoport harmadik helyén áll, így különösen nagy jelentősége lesz a hazai összecsapásnak, amelyet jövő szombaton 18 órától rendeznek (Tv: M4 Sport).

Ezt követően, október 14-én, Portugáliában vár újabb komoly erőpróba a nemzeti együttesre, ahol Cristiano Ronaldóék ellen 20.45-kor (Tv: M4 Sport) lépnek pályára Rossi tanítványai. 

@borsonline_aktualis

Tóth Alex bekerült a válogatottba Marco Rossi szövetségi kapitány keretet hirdetett a soron következő vb-selejtezőkre. #tothalex #marcorossi #magyarvalogatott #fradi #valogatott #borsonline

♬ eredeti hang – borsonline_aktualis - borsonline_aktualis

Meddig jut a Fradi?

A második számú európai labdarúgó kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? A csoportkörben már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga estéket.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu