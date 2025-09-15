Marco Rossi álla leesett, vakon tapogatózik a kapitány

Felemás a kezdés, két világbajnoki selejtezőn egy pontot szerzett a magyar labdarúgó-válogatott. A játékkal nem is lett volna gond, Marco Rossi szövetségi kapitány főleg amiatt bosszankodhatott, hogy hárommal több ponttal is állhatnánk most. Dublinban az írek az utolsó pillanatban egyenlítettek (2-2), idehaza a portugálok szintén az utolsó percekben szerezték meg a győztes gólt (2-3). Marco Rossi a MOL csapat oldalán értékelte a két meccset, valamint a csoport eddigi legnagyobb meglepetését.
Rossi szerint Írországban a bíró sem volt velünk, s mindkét meccsen balszerencsénk volt
"Úgy gondolom, a lehető legjobban felkészültünk mindkét mérkőzésre. Figyelembe véve az ellenfelek karakterisztikáját, játéktudását, erősségeit és gyengeségeit, semmit nem csinálnék máshogy, hiszen működött a tervünk mindkét mérkőzésen, és egy kapitány felelőssége idáig tart."
A balszerencse azonban továbbra sem engedi el a kezünket. Ahogy korábban is mondtam, az Eb óta hihetetlenül pechesen jövünk ki a döntő helyzetekből, és ebben benne maradt legalább három pontunk a vb-selejtezők első két fordulójában
- mondta a kapitány.
Rossi leszögezte, továbbra is megvan az esély a pótselejtezőt érő második helyre, de ehhez oda-vissza le kell győzni Örményországot. Az itthoni, október 11-i meccs előtt mindenképpen intő jel, hogy következő ellenfelünk odahaza 2-1-re legyőzte az íreket. Marco Rossi - noha a szerdai nyilatkozat pillanatában még nem látta azt az összecsapást - elmondta, ő is felkapta a fejét azon, hogy a portugálok elleni 0-5 után nyertek az örmények. Látatlanban csak tippelni tud, mi volt a "kiscsapat" terve.
Bevallom, eléggé meglepett, hogy az örmények legyőzték Írországot. Még nem láttam a meccset, de a Portugália elleni találkozójukból kiindulva nem láttam jönni a győzelmüket. Talán úgy voltak a portugálok elleni nyitómeccsel, hogy azt elengedhetik, és mindent a második fordulóra tesznek fel. Úgy tűnik, jól okoskodtak.
A Marco Rossival készült interjút ide kattintva olvashatod el.
