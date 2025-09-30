Erre nem számítottunk, Marco Rossi 3 meglepetést okozott

Marco Rossi ezúttal 27 fős keretet hirdetett az októberi, Örményország és Portugália elleni vb-selejtezős mérkőzésekre, tekintettel arra, hogy az első összecsapáson eltiltás miatt Sallai Rolandra és Varga Barnabásra sem számíthat a szakmai stáb. A legutóbbi kerethez képest bekerült a Kocaelispor védője Balogh Botond, nincs ott viszont a Ferencváros hátvédje, Szalai Gábor, illetve a Wolfsburgot erősítő Dárdai Bence. A Bors három érdekességet vett észre a keddi sajtótájékoztatón.

Marco Rossi csupán néhány helyen változtatott az előző kerethez képest Fotó: mlsz.hu

A Fradi hátvédje nem fért be

Szalai Gábor kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt a Ferencvárosban, viszont ez sem volt elég ahhoz, hogy Rossi ismét bizalmat szavazzon a fiatal védőnek. Helyette inkább a Törökországban légiós Balogh Botondra esett a választás, aki már nyolc alkalommal pályára lépett Magyarország színeiben, így talán felkészültebb egy ilyen fontos selejtezősorozat előtt.

Szalai Gábor helyét Balogh Botond vette át, aki a klubváltása után újra rendszeresen játszik csapatában.

– indokolta döntését a szövetségi kapitány.

Marco Rossit nem érdeklik a számok

A csupán 19 éves Dárdai a Transfermarkt adatai szerint Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mögött a harmadik legértékesebb játékos Magyarországon. A számok ellenére a szövetségi kapitány nem válogatta be a sérülésből felépülő játékost.

A másik kimaradó Dárdai Bence, aki az előző kerethirdetés óta egy percet sem játszott a klubjában. A csapat teljesítményével elégedett voltam szeptemberben, így nem is nagyon lenne indokolt változtatnom.

– nyilatkozta az olasz szakember.

Rossi nem kertel, nyerni kell az örmények ellen

Az örmények papíron gyengébbek, mint mi, ennek ellenére nem becsüljük őket alá, hiszen az írek ellen megmutatták, mennyire veszélyesek, van három-négy kifejezetten jó játékosuk. A célunk természetesen a győzelem megszerzése ellenük.

– hangsúlyozta Marco Rossi.

Az örmények szeptemberben 2-1-es győzelmet arattak Írország ellen, aminek köszönhetően lépéselőnybe kerültek a csoport második helyének megszerzéséért folytatott harcban. Egy esetleges győzelem és a három pont azt jelentené, hogy a magyar válogatott ismét előlép a továbbjutásért folytatott három csapatos harc első számú esélyesévé.