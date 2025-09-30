Erre nem számítottunk, Marco Rossi 3 meglepetést okozott

Marco Rossi ezúttal 27 fős keretet hirdetett az októberi, Örményország és Portugália elleni vb-selejtezős mérkőzésekre, tekintettel arra, hogy az első összecsapáson eltiltás miatt Sallai Rolandra és Varga Barnabásra sem számíthat a szakmai stáb. A legutóbbi kerethez képest bekerült a Kocaelispor védője Balogh Botond, nincs ott viszont a Ferencváros hátvédje, Szalai Gábor, illetve a Wolfsburgot erősítő Dárdai Bence. A Bors három érdekességet vett észre a keddi sajtótájékoztatón.
Szalai Gábor kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt a Ferencvárosban, viszont ez sem volt elég ahhoz, hogy Rossi ismét bizalmat szavazzon a fiatal védőnek. Helyette inkább a Törökországban légiós Balogh Botondra esett a választás, aki már nyolc alkalommal pályára lépett Magyarország színeiben, így talán felkészültebb egy ilyen fontos selejtezősorozat előtt.
Szalai Gábor helyét Balogh Botond vette át, aki a klubváltása után újra rendszeresen játszik csapatában.
– indokolta döntését a szövetségi kapitány.
A csupán 19 éves Dárdai a Transfermarkt adatai szerint Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mögött a harmadik legértékesebb játékos Magyarországon. A számok ellenére a szövetségi kapitány nem válogatta be a sérülésből felépülő játékost.
A másik kimaradó Dárdai Bence, aki az előző kerethirdetés óta egy percet sem játszott a klubjában. A csapat teljesítményével elégedett voltam szeptemberben, így nem is nagyon lenne indokolt változtatnom.
– nyilatkozta az olasz szakember.
Az örmények papíron gyengébbek, mint mi, ennek ellenére nem becsüljük őket alá, hiszen az írek ellen megmutatták, mennyire veszélyesek, van három-négy kifejezetten jó játékosuk. A célunk természetesen a győzelem megszerzése ellenük.
– hangsúlyozta Marco Rossi.
Az örmények szeptemberben 2-1-es győzelmet arattak Írország ellen, aminek köszönhetően lépéselőnybe kerültek a csoport második helyének megszerzéséért folytatott harcban. Egy esetleges győzelem és a három pont azt jelentené, hogy a magyar válogatott ismét előlép a továbbjutásért folytatott három csapatos harc első számú esélyesévé.
A Magyarország-Örményország vb-selejtezős mérkőzést október 11-én, 21:00-kor (TV: M4 Sport) rendezik a Puskás Arénában.
