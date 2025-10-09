Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Szoboszlai Dominik itthoni fotóját látva szívükhöz kaptak Liverpoolban

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 07:30 / FRISSÍTÉS: 2025. október 09. 08:14
liverpoolimeccs
Nem tud leállni a Liverpool magyar labdarúgója. Szoboszlai Dominikot féltik az angolok.

A válogatott szünetben sincs leállás, Szoboszlai Dominik ezúttal nem a Liverpoolért, hanem Magyarországért hajt csapatkapitányként. A középpályás soha egyetlen összetartást, meccset sem mondott le, s most is gőzerővel készül az örmények és a portugálok elleni világbajnoki selejtezőre. A telki napokról képeket is osztott meg a focista.

Szoboszlai Dominik a válogatot edzőtáborában
Szoboszlai Dominik a válogatott edzőtáborában Fotó: MICHELLER SZILVIA

A Liverpool jelenleg rossz formában van, utolsó három meccsét el is veszítette. Szoboszlai Dominikban azonban nem csalódtak a drukkerek, a Chelsea elleni bajnokin a meccs legjobb liverpooli mezőnyjátékosa lett. Ha kell, akkor középpályásként, ha kell, akkor védőként bizonyít. Minden egyes percben a pályán van, és a szurkolók emiatt is aggódnak.

Szoboszlai Dominik túlerőlteti magát?

A liverpooli hozzászólók két dolog miatt aggódnak. Egyrész féltik a sérüléstől Szoboszlait, aki idén már hát bajnokit és két BL-meccset játszott végig, egyedül a Ligakupában pihenhetett. 2024 januárjában éppen azután sérült meg, hogy gyakorlatilag végigfocizta az őszt. A Pool számára óriási csapás lenne, ha kiesne a gárda motorja, mindenese. 

Másrészt a drukkerek is látják, hogy milyen jó formában van Szoboszlai, éppen ezért tartanak tőle, hogy lecsap rá valamelyik rivális. Tény, az Arsenalnak biztosan jól jönne a magyar labdarúgó a folyton sérült Martin Ödegaard helyén, de Szoboszlait ismerve kizárt, hogy Angliában más csapat mezét viselje a Liverpoolén kívül.

