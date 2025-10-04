Leszámoltak a Liverpool játékosaival, Szoboszlai Dominik is megkapta a bizonyítványát

Akárcsak a Crystal Palace ellen, a Stamford Bridge-en is a ráadás perceiben bukta el a pontokat a Slot csapata. A Chelsea-Liverpool rangadón a hazai közönség a 96. percben örülhetett, amikor Estevao találata eldöntötte a három pont sorsát (2-1). A két magyar futballista közül Szoboszlai Dominik végig a pályán volt, sőt kulcsszerepet játszott a Pool egyenlítő góljában, míg Kerkez Milos 55 percet kapott, mielőtt lecserélték. Az angol sajtó a meccs után ismét osztályozta a játékosokat, és a beszámolók szerint Szoboszlai Dominik teljesítménye emelkedett ki leginkább a Liverpoolból.
A liverpool.com értékelése szerint akadt egy valódi pozitívum a mai veresgében: Szoboszlai Dominik 7-es osztályzatot kapott, a legmagasabbat a "Vörösöknél". A magyar válogatott középpályás rengeteget dolgozott a pályán, fegyelmezetten futballozott, sőt a második félidőben jobbhátvédként is megállta a helyét. Az egyenlítő találatnál kulcsszerepet vállalt: jobboldali beadása után Isak készítette le a labdát, amelyből Cody Gakpo betalált. Bár támadásban nem tudott folyamatosan veszélyt teremteni, munkabírása, hozzáállása és sokoldalúsága miatt a brit újságírók egyértelműen a Pool legjobbjaként értékelték.
Az angol sajtó azonban nem volt kiméletes a többi játékossal. Szerintük Conor Bradley (4) rengeteget hibázott, sárgát is kapott, így a szünetben le kellett cserélni. Alexis Mac Allister (5) sok párharcot elveszített, a gól előtti szituációban is hibázott, míg Kerkez Milos (5) szintén sok pontatlansággal játszott, és az 55. percben lecserélte edzője. - írta a brit lap.
