A magyar válogatottról beszélt a Liverpool ikonja

Nem ehhez szoktak a Liverpool angol bajnokcsapatának tagjai: Szoboszlai Dominik és a többi válogatott labdarúgó sikerélmények nélkül, sőt sorozatban három vereség után térte haza a nemzeti csapataikhoz. A Premier League-ben a Crystal Palace és legutóbb a Chelsea vendégeként (egyaránt 2-1-re), a két bajnoki között pedig a Galatasaray elleni isztambuli Bajnokok Ligája-meccsen (1-0-ra) alulmaradó Pool holland csapatkapitánya, Virgil van Dijk üzent a magyar válogatott játékosoknak és a hasonló cipőben járó csapattársaiknak.

Van Dijk (balra) a magyar válogatotthoz utazott Szoboszlai Dominiknak is címezte a liverpooli üzenetét. Fotó: Eurasia Sport Images

Van Dijk elismerte ugyan, hogy a sok új játékos csapatba építése nehézségekkel jár, de szerinte nem szabad csak ebben látni a visszaesés okát. Rajtuk, a Liverpool futballistáin múlik, hogy összefogjanak, sok munkával újra megtalálják a korábbi egyenletesen jó teljesítményük kulcsát, hogy gólokat szerezzenek és ne kapjanak. A feladat pedig már most, a vb-selejtezőkön is adott a társai számára, közülük Szoboszlai és Kerkez Milos esetében a magyar válogatottnál.

Nagy sorozat várja a magyar válogatott liverpooli légiósait

Most nyilván mindenki hazatért a maga országába, és mindegyikünk felelőssége, hogy igyekezzen fitt maradni és jól teljesíteni

– adta ki a jelszót Szoboszlaiékak a Liverpool FC honlapján idézett holland védőklasszis.

"De amikor visszatérünk, egyből egy nagyon fontos meccs vár ránk a Manchester United ellen, amit máris nagyon várok. Az egy újabb lehetőség lesz arra, hogy megmutassuk, amit tavaly az egész szezonban sikerült nyújtanunk."

A kőkemény meló, egymás támogatása, és mindig a soron következő feladatra való összpontosítás fontosságát hangsúlyozó Van Dijk nem véletlenül emlékeztetett már most, jó előre a válogatott szünet után a Liverpool-játékosokra váró mérkőzésekre. Szoboszlaiékra a következő, novemberi vb-selejtezőkig három fronton, 22 nap alatt 7 roppant fontos és nehéz meccs vár majd a klubjukban. Először jövő vasárnap a Manchester Unitedet fogadják a PL-ben, majd a következő, brentfordi bajnokijuk előtt az Eintracht Frankfurt vendégei lesznek a BL-alapszakaszban; ezt három hazai fellépés követi, előbb az őket ősszel már kétszer felülmúló Crystal Palace elleni Ligakupa-nyolcaddöntőben, aztán az Aston Villa ellen a bajnokságban, majd újra a BL-ben, a Real Madrid ellen; végül november 9-én Manchesterben, a City elleni bajnoki rangadón zárják az erőltetett menetet.