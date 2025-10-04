Szoboszlai Dominik megint főszereplő volt, a végén jött a dráma a Liverpool meccsén

Az angol bajnokság szombati rangadóján, a Chelsea-Liverpool meccsen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdő volt. Az első félidőben Moises Caicedo bombagóljával vezetett a Chelsea. Ebben a játékrészben Szoboszlai Dominik kétszer is reflektorfénybe került: nagy helyzetben blokkolták a lövését, majd a 39. percben Alejandro Garnacho mellőle esett el a tizenhatoson belül. A bíró nem ítélt tizenegyest, a reklamáló Chelsea-edzőnek, Enzo Marescának adott sárga lapot.

Garnacho esése Szoboszlai mellett nem ért tizenegyest Chelsea-Liverpool meccsen Fotó: Darren Walsh

Szünet után Szoboszlai jobbhátvéd lett, mégis főszerepet vállalt a Liverpool egyenlítőgóljából. A jobboldali beadása után Alexander Isak lekészítését pofozta a kapuba Cody Gakpo.

A folytatásban mindkét csapat tartalékos védelmekkel próbálta állni a sarat, rengeteg helyzet adódott, főleg a hazaiak előtt. Amikor már mindenki elkönyvelte a döntetlent, a 96. percben jött az igazi dráma. Estevao Willian góljával a Chelsea nyert, a Liverpool sorozatban harmadik tétmeccsét veszítette el. A Liverpool emellett egy hét alatt két idegenbeli bajnokit bukott el a ráadásban, korábban a Crystal Palace verte őket 2-1-re.

Szoboszlai Dominik egy sárga lappal végigátszotta a meccset, Kerkez Milost az 55. percben lecserélték.

Oda az első hely a Chelsea-Liverpool után

A vereséggel a Liverpool a második a tabellán, az első Arsenalnak 16, a második Poolnak 15 pontja van.