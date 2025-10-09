Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
A brit sztárfocista a Borsnak: Szoboszlai Dominik a Liverpool motorja

Bobby Zamora
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 06:15
Kerkez MilosLiverpoolSzoboszlai Dominik
Exkluzív interjút adott a Borsnak a korábbi angol válogatott focista, Bobby Zamora, aki kitért többek közt a Liverpool két magyar sztárjára, Szoboszlai Dominikre, valamint Kerkez Milosra. A West Ham, a Tottenham és a Fulham korábbi támadója szerint a két játékos remekel a Vörösöknél, ugyanakkor számára a legjobb magyar focista a korábbi csapattársa, Gera Zoltán.
K. D.
A szerző cikkei

Bobby Zamora örül annak, hogy tíz év után ismét magyar focisták remekelnek a Premier League-ben. A korábbi angol válogatott támadót egyenesen lenyűgözi a Liverpool középpályásának, Szoboszlai Dominiknak a játéka.

Galatasaray-v-Liverpool-UCL
Angliában is nagyon szeretik Szoboszlait / Fotó: AFP

Nagyszerű futballistának tartom. Ki merem jelenteni, hogy ő a Liverpool motorja. Fut, robotol, szinte elnyűhetetlen. Óriási hasznára van a csapatnak.

"Biztos vagyok benne, hogy Dominikre és Kerkez Milosra is nagyon büszkék Magyarországon. Én is örülök annak, hogy ismét láthatunk kiemelkedő magyar focistát az angol első osztályban" – fogalmazott a Bors­nak Bobby Zamora.

Bobby Zamora nagyon jó kapcsolatot ápolt a Fulhamben Gera Zoltánnal / Fotó: AFP

A West Ham, a Tottenham és a Fulham korábbi csatára szót ejtett arról is, hogy legutóbb korábbi csapattársát, Gera Zoltánt méltatták ennyire a brit szurkolók.

Zoltán fantasztikus focista volt. Számomra ő a legjobb magyar játékos

 – tette hozzá Zamora, aki Európa-­liga ezüstérmet szerzett Gerával közösen még a Fulham színeiben.

Bobby Zamora az angol válogatottban is szerepelt /  Fotó: IAN MACNICOL

Angol tesitanár hívta fel Dominikre a figyelmet

Zamora horgásztársa, Ali Hamidi nemcsak a nagytestű halakért, hanem a Liverpool focicsapatáért is rajong, így nagyon örül annak, hogy Szoboszlaival és Kerkezzel szárnyalnak a Vörösök.
"A legjobb barátom és egyben az esküvői tanúm tesitanár Budapesten. Ő hívta fel Szoboszlaira először a figyelmemet, azt mondta, remek focista. Amikor a Liverpoolhoz igazolt, akkor megnéztem, és tényleg elképesztő. Az Arsenal elleni szabadrúgásgólját sosem fogom elfelejteni" – nyilatkozta lapunknak Ali Hamidi.

 

 

