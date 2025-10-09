A brit sztárfocista a Borsnak: Szoboszlai Dominik a Liverpool motorja

Bobby Zamora örül annak, hogy tíz év után ismét magyar focisták remekelnek a Premier League-ben. A korábbi angol válogatott támadót egyenesen lenyűgözi a Liverpool középpályásának, Szoboszlai Dominiknak a játéka.

Angliában is nagyon szeretik Szoboszlait / Fotó: AFP

Nagyszerű futballistának tartom. Ki merem jelenteni, hogy ő a Liverpool motorja. Fut, robotol, szinte elnyűhetetlen. Óriási hasznára van a csapatnak.

"Biztos vagyok benne, hogy Dominikre és Kerkez Milosra is nagyon büszkék Magyarországon. Én is örülök annak, hogy ismét láthatunk kiemelkedő magyar focistát az angol első osztályban" – fogalmazott a Bors­nak Bobby Zamora.

Bobby Zamora nagyon jó kapcsolatot ápolt a Fulhamben Gera Zoltánnal / Fotó: AFP

A West Ham, a Tottenham és a Fulham korábbi csatára szót ejtett arról is, hogy legutóbb korábbi csapattársát, Gera Zoltánt méltatták ennyire a brit szurkolók.

Zoltán fantasztikus focista volt. Számomra ő a legjobb magyar játékos

– tette hozzá Zamora, aki Európa-­liga ezüstérmet szerzett Gerával közösen még a Fulham színeiben.

Bobby Zamora az angol válogatottban is szerepelt / Fotó: IAN MACNICOL