A brit sztárfocista a Borsnak: Szoboszlai Dominik a Liverpool motorja

Bobby Zamora örül annak, hogy tíz év után ismét magyar focisták remekelnek a Premier League-ben. A korábbi angol válogatott támadót egyenesen lenyűgözi a Liverpool középpályásának, Szoboszlai Dominiknak a játéka.
Nagyszerű futballistának tartom. Ki merem jelenteni, hogy ő a Liverpool motorja. Fut, robotol, szinte elnyűhetetlen. Óriási hasznára van a csapatnak.
"Biztos vagyok benne, hogy Dominikre és Kerkez Milosra is nagyon büszkék Magyarországon. Én is örülök annak, hogy ismét láthatunk kiemelkedő magyar focistát az angol első osztályban" – fogalmazott a Borsnak Bobby Zamora.
A West Ham, a Tottenham és a Fulham korábbi csatára szót ejtett arról is, hogy legutóbb korábbi csapattársát, Gera Zoltánt méltatták ennyire a brit szurkolók.
Zoltán fantasztikus focista volt. Számomra ő a legjobb magyar játékos
– tette hozzá Zamora, aki Európa-liga ezüstérmet szerzett Gerával közösen még a Fulham színeiben.
Angol tesitanár hívta fel Dominikre a figyelmet
Zamora horgásztársa, Ali Hamidi nemcsak a nagytestű halakért, hanem a Liverpool focicsapatáért is rajong, így nagyon örül annak, hogy Szoboszlaival és Kerkezzel szárnyalnak a Vörösök.
"A legjobb barátom és egyben az esküvői tanúm tesitanár Budapesten. Ő hívta fel Szoboszlaira először a figyelmemet, azt mondta, remek focista. Amikor a Liverpoolhoz igazolt, akkor megnéztem, és tényleg elképesztő. Az Arsenal elleni szabadrúgásgólját sosem fogom elfelejteni" – nyilatkozta lapunknak Ali Hamidi.
