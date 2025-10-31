Megérkezett a nyomorba, Szoboszlairól megvan a véleményük Liverpoolban

Borzalmas mélységben van jelenleg a Liverpool csapata, melyben így is angliai karrierje egyik legjobb játékát nyújtja Szoboszlai Dominik. A csapat hét találkozóból hatot elbukott, miközben a magyar játékos a vesztes összecsapásokon is a meccs embere tud lenni. Liverpoolban egyöntetű a véleményét: a gárda jelen pillanatban nem érdemli meg Szoboszlait, aki motorja, s kreatív agytrösztje a bajnokcsapatnak.
A szurkolók a hétvégi, Brentford elleni vereség óta számos érdekes mémmel mutatták be, mit jelent a klub számára Szoboszlai. Az egyik lengyel drukker szerint a középpályás olyan, mint egy nyomornegyedben parkoló luxusautó.
Egy másik képen az látható, amint egy teherautó egy képességeihez mérten jóval nagyobb súlyt próbál szállítani. A fotón a jármű Dominikot, a szállítmány a Poolt jelképezi.
Szoboszlai ebben a szezonban
Egy harmadik poszt Szoboszlai elképesztő munkabírását jellemzi.
A Föld felszínének 70 százaléka víz. A maradék Szoboszlai
A Liverpool sztárjai nélkül esett ki a Ligakupában, a Crystal Palace ellen Szoboszlai is pihenhetett. A válogatott szünetig rázós lesz a folytatás: szombaton a bajnokságban odahaza az Aston Villa, jövő vasárnap idegenben a Manchester City lesz az ellenfél. A kettő között jövő kedden a Real Madrid érkezik az Anfield Roadra a Bajnokok Ligájában.
A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön plusz izgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.