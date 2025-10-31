Megérkezett a nyomorba, Szoboszlairól megvan a véleményük Liverpoolban

Borzalmas mélységben van jelenleg a Liverpool csapata, melyben így is angliai karrierje egyik legjobb játékát nyújtja Szoboszlai Dominik. A csapat hét találkozóból hatot elbukott, miközben a magyar játékos a vesztes összecsapásokon is a meccs embere tud lenni. Liverpoolban egyöntetű a véleményét: a gárda jelen pillanatban nem érdemli meg Szoboszlait, aki motorja, s kreatív agytrösztje a bajnokcsapatnak.

Szoboszlai Dominik kihagyhatatlan ember a Liverpoolban Fotó: Catherine Ivill - AMA

A szurkolók a hétvégi, Brentford elleni vereség óta számos érdekes mémmel mutatták be, mit jelent a klub számára Szoboszlai. Az egyik lengyel drukker szerint a középpályás olyan, mint egy nyomornegyedben parkoló luxusautó.

Egy másik képen az látható, amint egy teherautó egy képességeihez mérten jóval nagyobb súlyt próbál szállítani. A fotón a jármű Dominikot, a szállítmány a Poolt jelképezi.

Szoboszlai ebben a szezonban

Egy harmadik poszt Szoboszlai elképesztő munkabírását jellemzi.

A Föld felszínének 70 százaléka víz. A maradék Szoboszlai

Szoboszlai Dominikra kőkemény hét vár

A Liverpool sztárjai nélkül esett ki a Ligakupában, a Crystal Palace ellen Szoboszlai is pihenhetett. A válogatott szünetig rázós lesz a folytatás: szombaton a bajnokságban odahaza az Aston Villa, jövő vasárnap idegenben a Manchester City lesz az ellenfél. A kettő között jövő kedden a Real Madrid érkezik az Anfield Roadra a Bajnokok Ligájában.