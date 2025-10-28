Nem érdemelte meg Szoboszlai Dominik, őrült ötlet született róla Liverpoolban

A Liverpool szurkolói minden bizonnyal legszívesebben mielőbb kitörölnék emlékezetükből a Vörösök elmúlt négy Premier League-mérkőzését. Nekünk, magyaroknak azonban van okunk büszkélkedni, ugyanis Szoboszlai Dominik hétről hétre meghatározó teljesítményt nyújt a világ egyik legjobb csapatának színeiben, és az utóbbi időben igazi vezéregyéniséggé nőtte ki magát. Ezt a véleményt osztja az egyik legnagyobb liverpooli szurkolói portál, a This is Anfield is, amely szerint a magyar válogatott csapatkapitánya az egyetlen játékos, akit semmiképp sem lehet a csapat gyenge szerepléséért hibáztatni.

Szoboszlai Dominik kimozdíthatatlan a Liverpool kezdőjéből Fotó: Christian Kaspar-Bartke

A portál szakírói azt pedzegették, hogy vajon levonható-e bármiféle pozitívum az elmúlt hetek teljesítményéből.

Szerintem egyedül Szoboszlai és senki más. Egész szezonban kiemelkedik, mindent belead, miközben körülötte mások szenvednek, nem érdemelte meg, hogy a Brentford ellen a vesztes csapatban legyen

– olvasható a This is Anfield írásában.

Nem tudnak betelni Szoboszlaival

A dicséretek ezzel nem értek véget, a portál ugyanis úgy véli, a Liverpoolnak több Szoboszlaira lenne szüksége:

Bárcsak tízszer klónozhatnánk, talán jobb helyzetben lennénk.

Az angol újságírók megállapítása nem is áll távol a valóságtól, hiszen Szoboszlai az idény során több poszton is klasszis szintű teljesítményt nyújtott. Jobbhátvédként rendkívül stabil és kiegyensúlyozott, középső középpályásként aktívan kiveszi részét mind a védekezésből, mind a támadásépítésből, míg a 10-es pozícióban egyértelműen felülmúlja Florian Wirtz teljesítményét is.