BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Simon, Szimonetta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nem érdemelte meg Szoboszlai Dominik, őrült ötlet született róla Liverpoolban

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 28. 08:30
LiverpoolPremier League
Az angol újságírók megfejtették a Liverpool legnagyobb problémáját. Szerintük túl kevés Szoboszlai van a pályán.

A Liverpool szurkolói minden bizonnyal legszívesebben mielőbb kitörölnék emlékezetükből a Vörösök elmúlt négy Premier League-mérkőzését. Nekünk, magyaroknak azonban van okunk büszkélkedni, ugyanis Szoboszlai Dominik hétről hétre meghatározó teljesítményt nyújt a világ egyik legjobb csapatának színeiben, és az utóbbi időben igazi vezéregyéniséggé nőtte ki magát. Ezt a véleményt osztja az egyik legnagyobb liverpooli szurkolói portál, a This is Anfield is, amely szerint a magyar válogatott csapatkapitánya az egyetlen játékos, akit semmiképp sem lehet a csapat gyenge szerepléséért hibáztatni.

Szoboszlai Dominik kimozdíthatatlan a Liverpool kezdőjéből
Szoboszlai Dominik kimozdíthatatlan a Liverpool kezdőjéből Fotó: Christian Kaspar-Bartke

A portál szakírói azt pedzegették, hogy vajon levonható-e bármiféle pozitívum az elmúlt hetek teljesítményéből.

Szerintem egyedül Szoboszlai és senki más. Egész szezonban kiemelkedik, mindent belead, miközben körülötte mások szenvednek, nem érdemelte meg, hogy a Brentford ellen a vesztes csapatban legyen

– olvasható a This is Anfield írásában.

Nem tudnak betelni Szoboszlaival

A dicséretek ezzel nem értek véget, a portál ugyanis úgy véli, a Liverpoolnak több Szoboszlaira lenne szüksége:

Bárcsak tízszer klónozhatnánk, talán jobb helyzetben lennénk.

Az angol újságírók megállapítása nem is áll távol a valóságtól, hiszen Szoboszlai az idény során több poszton is klasszis szintű teljesítményt nyújtott. Jobbhátvédként rendkívül stabil és kiegyensúlyozott, középső középpályásként aktívan kiveszi részét mind a védekezésből, mind a támadásépítésből, míg a 10-es pozícióban egyértelműen felülmúlja Florian Wirtz teljesítményét is.

Premier League-lázban ég az ország!

A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön plusz izgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu