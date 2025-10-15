Hiába méltatlankodott, Szoboszlai Dominikot magára hagyták a csapattársai

Messze nem működik olyan olajozottan a Liverpool gépezete idén, mint Arne Slot első szezonjában. Az egyik legfőbb probléma, az a letámadások hiánya – legalábbis a ThisIsAnfield szerint. A liverpooli portál azt írja, a támadójátékban felmerülő gondoknál is nagyobb aggodalomra ad okot a nyomásgyakorlás és a labda nélküli játék. Szoboszlai Dominikot hozták fel példának.

Szoboszlai Dominikkal példálóznak Liverpoolban Fotó: Liverpool FC / Getty Images

Liverpoolban Szoboszlai Dominik a példa

Bár még túl korai messzemenő következtetéseket levonni a letámadásokkal és a labda nélküli játékkal kapcsolatban, de ezek mind megoldásra szorulnak a liverpooli szakírók szerint. Ehhez pedig egy olyan esetet hoztak fel példának, ahol Szoboszlai Dominik főszereplő volt – a magyar válogatott középpályás hiába méltatlankodott, magára hagyták a csapattársai.

Volt egy pillanat a Liverpool Chelsea elleni meccsén, amikor Szoboszlai Dominik három-négy ellenfelet is megtámadott, miközben kipasszolták a labdát. Miután sikertelenül támadta le a passzsorozat utolsó játékosát is, megfordult és intett, mintha azt kérdezné: „Hol van a támogatás?”

– olvasható a cikkben.

A szerző kiemeli, hogy ez a fajta egyszemélyes letámadás kérdéseket vethet fel egy csapat nyomásgyakorlásával kapcsolatban. Előfordulhat, hogy egy játékos úgy dönt, az energiáját felhasználva több ellenfelet is egymás után letámad, de egy megfelelően szervezett rendszer nem támaszkodhat erre. Ehelyett sokkal hatékonyabb, ha egyszerre több játékos zárja le a különböző területeket. Ez a labda nélküli csapatmunka, a játékosok összehangolt feladata, amikor a területek lezárásával támogatják egymást.

A liverpooli oldal Szoboszlait a csapat korábbi támadójához, Luis Suárezhez hasonlította, aki Jürgen Klopp irányítása alatt sokszor támadta le az ellenfél játékosait egyedül.