Suárez megint lecsapott, ezúttal Messi fülét rángatta meg

Az amerikai Inter Miami és a brazil Palmeiras is négy ponttal állt az egymás elleni mérkőzésük előtt, végül az egymás elleni döntetlennel mindketten továbbjutottak a klubvilágbajnokság csoportkörébe. A floridai csapatban a korábban a harapásairól hírhedtté vált Luis Suárez a gólpassza után gólt is szerzett, örömében meg is rángatta a 38. születésnapját ünneplő csapattársa, Lionel Messi fülét.

Luis Suárez és Lionel Messi is örült az Inter Miami góljának a klubvilágbajnokságon Fotó: AFP

A hajrában azonban az Inter Miami összeomlott, és leadta a kétgólos előnyét: a Palmeiras a 80. és a 87. percben szerzett gólokkal 2-2-es döntetlenre mentette a mérkőzést. Ez egyben azt jelenti, hogy a Palmeiras lett a csoportelső, a nyolcszoros aranylabdás Messi csapata pedig a második.

Luis Suárezék a PSG-vel játszanak a klubvilágbajnokságon

A klub-vb nyolcaddöntőjében a Palmeiras a szintén brazil Botafogo ellen mérkőzik meg, míg az Inter Miamira a BL-győztes PSG, azaz Messi korábbi csapata vár. A magyar idő szerint kedd hajnali csoportmeccs legjobbjának megválasztott Luis Suárez a találkozó után már a párizsiakról beszélt.

„Ha olyan hibákat követünk el a PSG ellen, mint most, akkor súlyos árat fogunk fizetni. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen tornán mindig van az esélyesebb csapat. A Bajnokok Ligája-győztessel fogunk játszani, de meg kell próbálnunk élni a lehetőségeinkkel.

Luis Enrique jól ismer minket, és nagy hatással volt rám a pályafutásom alatt.

Már eleve a küzdeni akarás jellemezte a játékomat, de az ő kezei alatt még jobbá váltam” – idézte az Origo Luis Suárezt, aki a Barcelonánál játszott Enrique irányítása alatt.

