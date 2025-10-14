Szoboszlai és Kerkez valamin nagyon nevettek, videón a vicces jelenet Portugáliából

Hétfőn este stadionsétára indult a magyar válogatott a vb-selejtező helyszínén, a Sporting Lisbon arénájában. A játékosok sorra gyülekeztek a kezdőkörben, majd a Liverpool két légiósa is befutott. Az alábbi videón 1:30-nál látható, ahogy Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is megérkezik, a pályára sétálnak, és néhány lépés után nagy nevetésben törnek ki.
A magyar válogatott tehát jó hangulatban várja a keddi, Portugália elleni vb-selejtezőt, amely kapcsán Marco Rossi szövetségi kapitány a hétfői sajtótájékoztatón elmondta, kizárólag bátor játékkal lehet jó eredményt elérni. A portugálok kapitánya, Roberto Martinez pedig arról beszélt, hogy nem becsülik le a magyar csapatot, hiszen Budapesten szoros meccset játszottak. A Portugália-Magyarország mérkőzést kedden 21 órakor (tv: M4 Sport) játsszák.
A csoport állása:
1. Portugália 9 pont (9-2)
2. MAGYARORSZÁG 4 pont (6-5)
3. Örményország 3 pont (2-8)
4. Írország 1 pont (3-5)
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.