Súlyos dolgot varrnak Szoboszlai nyakába; nem maradt csendben

Nehezen emésztette meg a Liverpool magyar válogatott középpályása, hogy csapata egy 97. percben bekapott góllal bukta el 2-1-re a Crystal Palace elleni bajnokit. Szoboszlai Dominik nem maradt csendben a történtek után. Előbb indulatosan reagált a lefújást követően, reklamált a játékvezetőnél, majd az öltözőbe érve már higgadtabban értékelt. Erről ezen a linken olvashatsz bővebben!
A hét közepén a Vörösök már a Galatasaray otthonában léptek pályára a Bajnokok Ligájában, és a Szoboszlai ellen megítélt büntetővel ezt a találkozót is elvesztették. Bár Arne Slot vezetőedző védelmébe vette a játékosát, az angol sajtó egy még súlyosabb dolgot is a magyar középpályás nyakába varrt. Méghozzá azt, hogy az egyik passzával annyira megszakította a csapattársát, Hugo Ekitikét, hogy a francia emiatt sérült meg. Erről ezen a linken olvashatsz további részleteket!
Sajnos szomorú hírekről is be kellett számolnunk a héten. Botka Endre, a Fradi focistája a közösségi oldalán számolt be arról, hogy elhunyt szeretett kutyája, Boss, akivel 11 évet töltött együtt. A játékos követői és barátai együttérző üzenetekkel árasztották el a bejegyzést, többen jelezték, hogy osztoznak a gyászban. Erről ezen linken olvashatsz!
