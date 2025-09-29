Újabb tragédia, szívszorító hírt osztott meg a Fradi focistája

A Fradi védője, Botka Endre az Instagramon osztotta meg követőivel, hogy elveszítette hű társát, Boss nevű francia bulldogját. A focista megható sorokkal búcsúzott kedvencétől: „Köszönjük az együtt töltött 11 évet! Isten veled, Boss!” – írta fekete szívvel és imádkozó emojival kísérve.

A Fradi védője, Botka Endre az Instagram-oldalán búcsúzott hű társától, Boss nevű francia bulldogjától Fotó: Laszlo Szirtesi

A játékos követői és barátai együttérző üzenetekkel árasztották el a bejegyzést, többen jelezték, hogy osztoznak a gyászában. A képhez több fekete szívet és részvétnyilvánítást fűztek a kommentelők.

Botka Endréhez hasonlóan Hamilton is gyászol

Érdekesség, hogy mindez egy nappal azután történt, hogy a Forma–1 hétszeres világbajnoka, Lewis Hamilton jelentette be: szeretett bulldogja, Roscoe is elhunyt. A két hír megrázta a sportvilágot, hiszen a négylábú társak elvesztése hatalmas érzelmi űrt hagy maguk után – legyen szó akár világsztárokról, akár hazai sportolókról.

Botka Endre és családja számára Boss nemcsak házi kedvenc volt, hanem igazi családtag, akivel több mint egy évtizednyi emlék és élmény kötötte össze őket.