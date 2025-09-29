Kiszivárgott egy videó, Szoboszlai Dominik nem maradt csendben a vereség után

Az első pillanatban nehezen emésztette meg a Liverpool vereségét Szoboszlai Dominik. A gárda szombaton a 97. percben kapott góllal bukta el 2-1-re a Crystal Palace elleni bajnokit, s öt hibátlan találkozó után vérzett el a Premier League-ben. A magyar játékos indulatosan reagált a lefújás után, Szoboszlai Dominik reklamált a játékvezetőnél.

Szoboszlai Dominik reklamált, miután végigjátszotta a meccset Fotó: Gaspafotos/MB Media

A TikTok-ra felkerült videó szerint a Crystal Palace-Liverpool lefújása után a magyar középpályás Chris Kavanagh játékvezetőnél gesztikulált hevesen. A Liverpool részéről két dolgot kértek számon a bírón. Egyrészt, hogy a hat perces hosszabbítás után engedte még a hazaiak bedobását, amiből a gól született, illetve vannak olyanok, akik szerint a gól előtt szabálytalankodott a Palace fejelő játékosa.

A magyar focista kézmozdulatát látva ő is az utóbbit, a könyöklést emlegette Kavanaghnak.

Szoboszlai Dominik reklamált, majd lehiggadt

A magyar játékos az öltözőbe érve már higgadtabban értékelte a történteket. Elmondta, hogy a Palace ellen az intenzitás hiányzott a játékukból.

A Premier League mindig nagyon nehéz, legyen szó bármelyik csapatról. Ha viszont jól játszunk – ahogy azt eddig ebben a szezonban és a tavalyiban is láthatták –, akkor nem számít, kivel nézünk szembe. Ha kellően intenzívek vagyunk, akkor mindenkit legyőzhetünk.

A Liverpoolra újabb rázós hét vár két idegenbeli meccsel. Kedden a török Galatasaray otthonában lépnek pályára a Bajnokok Ligájában, szombaton pedig Londonba utaznak a Chelsea-hez.