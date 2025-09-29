Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Mihály névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kiszivárgott egy videó, Szoboszlai Dominik nem maradt csendben a vereség után

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 21:20
Crystal Palace-Liverpoolvereség
A magyar játékos nem tudta türtőztetni magát az utolsó pillanatban bekapott gól miatt. Szoboszlai Dominik reklamált a bírónál, később már higgadtabban értékelt.

Az első pillanatban nehezen emésztette meg a Liverpool vereségét Szoboszlai Dominik. A gárda szombaton a 97. percben kapott góllal bukta el 2-1-re a Crystal Palace elleni bajnokit, s öt hibátlan találkozó után vérzett el a Premier League-ben. A magyar játékos indulatosan reagált a lefújás után, Szoboszlai Dominik reklamált a játékvezetőnél.

Szoboszlai Dominik reklamált, miután végigjátszotta a meccset
Szoboszlai Dominik reklamált, miután végigjátszotta a meccset Fotó: Gaspafotos/MB Media

A TikTok-ra felkerült videó szerint a Crystal Palace-Liverpool lefújása után a magyar középpályás Chris Kavanagh játékvezetőnél gesztikulált hevesen. A Liverpool részéről két dolgot kértek számon a bírón. Egyrészt, hogy a hat perces hosszabbítás után engedte még a hazaiak bedobását, amiből a gól született, illetve vannak olyanok, akik szerint a gól előtt szabálytalankodott a Palace fejelő játékosa.

A magyar focista kézmozdulatát látva ő is az utóbbit, a könyöklést emlegette Kavanaghnak.

@domszobosszlai #szoboszlai #dominik #dominikszoboszlai #szoboszlaidominik #liverpool #hungary #crystalpalace ♬ Big Dawgs - Hanumankind & Kalmi

Szoboszlai Dominik reklamált, majd lehiggadt

A magyar játékos az öltözőbe érve már higgadtabban értékelte a történteket. Elmondta, hogy a Palace ellen az intenzitás hiányzott a játékukból.

A Premier League mindig nagyon nehéz, legyen szó bármelyik csapatról. Ha viszont jól játszunk – ahogy azt eddig ebben a szezonban és a tavalyiban is láthatták –, akkor nem számít, kivel nézünk szembe. Ha kellően intenzívek vagyunk, akkor mindenkit legyőzhetünk.

A Liverpoolra újabb rázós hét vár két idegenbeli meccsel. Kedden a török Galatasaray otthonában lépnek pályára a Bajnokok Ligájában, szombaton pedig Londonba utaznak a Chelsea-hez.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu