Megszólalt a Fradi gólszerzője: kimondta, amit minden szurkoló hallani akart

Nyolc perc alatt három gólt lőtt és 3-2-re megnyerte a Salzburg-FTC Európa-liga mérkőzést a magyar bajnok. A második ferencvárosi gólt az a Kristoffer Zachariassen szerezte, aki legutóbb több mint két hónapja volt a kezdőcsapat tagja.
A 3 pont elképesztő, nehezen kezdtünk, de úgy gondolom, hogy az elsőben is már mi voltunk a jobb csapat. A második játékrészre még lelkesebben jöttünk ki, és háromszor is sikerült betalálni. Ezután megpróbáltuk tartani az eredményt
– fogalmazott a lefújást követően, az M4 Sport kamerái előtt a norvég középpályás. Hozzátette, még úgy is sikerült győzniük, hogy amikor a Salzburg szépített, extra nyomást helyezett rájuk.
Rég voltam kezdő, keményen dolgoztam az elmúlt időszakban, mindent beleadtam. Jó, hogy kezdhettem, betaláltam, és hogy ez kihatott az eredményre is
– mondta Zachariassen.
A Fradi tehát a Genk után a Salzburg csapatát is legyőzte az Európa-ligában, továbbra is veretlen, és hét ponttal előkelő helyen áll az alapszakasz tabelláján. A Ferencváros játékosa a folytatással kapcsolatban pedig kimondta azt, amit a csapat szurkolói is akarnak.
Elképesztő kezdet, fontos mérkőzések jönnek még, egyszerűen csak folytatnunk kell ezt. Erre kell alapozni
– nyilatkozta a norvég focista.
Mint arról a Bors is beszámolt, nem engedték be Ausztriába a magyar szurkolókat szállító vonatot a meccs előtt. Az osztrák hatóságok visszafordították a fradistákat Hegyeshalomról, mert állítólag biztonsági kockázatot láttak a vonat továbbengedésében, amit nem akartak felvállalni. A Ferencváros már közölte, hogy ezzel kapcsolatban megteszik a szükséges jogi lépéseket, és Dibusz Dénes kapus sem hagyta szó nélkül a történteket.
