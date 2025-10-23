Az osztrák határnál fordítják vissza a Fradi vonatát: Kubatov Gábor is megszólalt

Egészen elképesztő, de az osztrák rendőrség megállította a Salzburgba tartó Ferencváros-szurkolók különvonatát a határon. Most újabb részletek derültek ki és Kubatov Gábor klubelnök is reagált - írja a Mandiner.

A Fradi-szurkolókat nem engedték át a határon mondvacsinált indokokkal. Ez a döntés emlékeztet bennünket az osztrák elnyomás időszakára

– írta ki Kubatov a közösségi oldalára.

A Fradi Sas nevű Facebook-oldal új fejleményekről számolt be. „Szurkolói információk szerint az osztrákok visszafordítják a vonatot, nem mehet be a Fradi-tábor Ausztriába!”

Mindezt az ulloi129.hu információi is alátámasztják: „Szurkolóink tájékoztatása szerint Hamberger Ádám (a Fradi B-közép vezetője – a szerk.) már közölte a vonaton utazó szurkolókkal, hogy nem engedik be a vonatot Ausztriába, mert a labancok veszélyesnek tartják azt.”

Ferencváros-szurkoló a Mandinernek

A Mandinernek egy Fradi-szurkoló elmondta, hogy 10 óra 20 perc óta állnak a határnál, az osztrákok nem engedik őket haza, már megmotozták őket, az egész vonatot átnézték és már öt órája várakoznak.