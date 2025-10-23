Az osztrák határnál fordítják vissza a Fradi vonatát: Kubatov Gábor is megszólalt

Egészen elképesztő, de az osztrák rendőrség megállította a Salzburgba tartó Ferencváros-szurkolók különvonatát a határon. Most újabb részletek derültek ki és Kubatov Gábor klubelnök is reagált - írja a Mandiner.
A Fradi-szurkolókat nem engedték át a határon mondvacsinált indokokkal. Ez a döntés emlékeztet bennünket az osztrák elnyomás időszakára
– írta ki Kubatov a közösségi oldalára.
A Fradi Sas nevű Facebook-oldal új fejleményekről számolt be. „Szurkolói információk szerint az osztrákok visszafordítják a vonatot, nem mehet be a Fradi-tábor Ausztriába!”
Mindezt az ulloi129.hu információi is alátámasztják: „Szurkolóink tájékoztatása szerint Hamberger Ádám (a Fradi B-közép vezetője – a szerk.) már közölte a vonaton utazó szurkolókkal, hogy nem engedik be a vonatot Ausztriába, mert a labancok veszélyesnek tartják azt.”
A Mandinernek egy Fradi-szurkoló elmondta, hogy 10 óra 20 perc óta állnak a határnál, az osztrákok nem engedik őket haza, már megmotozták őket, az egész vonatot átnézték és már öt órája várakoznak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.