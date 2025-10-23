Salzburg-FTC: Dibusz Dénes nem hagyta szó nélkül a történteket

Dibusz Dénes üzent azoknak a szurkolóknak, akiket nem engedtek be Ausztriába a csütörtöki Salzburg-FTC Európa-liga meccs (18:45, tv: M4 Sport) előtt. Mint ismert, az osztrák hatóságok visszafordították a fradistákat szállító különvonatot Hegyeshalomról, mert állítólag biztonsági kockázatot láttak a vonat továbbengedésében, amit nem akartak felvállalni.

Dibusz Dénes üzent azoknak a szurkolóknak, akiket nem engedtek be Ausztriába a Salzburg-FTC El-meccs előtt

Fotó: Tumbász Hédi / Bors

A Salzburg-FTC előtt visszafordított szurkolóknak üzent Dibusz

Sajnálattal hallottuk azt, hogy mi történt veletek. Igazából szinte felfoghatatlan ez az egész, egyáltalán nem korrekt, tiszteletlen az egész klubra nézve, ami történt. Nagyon sajnáljuk, hogy ezt át kellett élnetek. Azt az egész csapat nevében garantálhatom, hogy láthatjátok majd a pályán a reakciónkat, értetek is fogunk küzdeni

- fogalmazott az FTC közösségi oldalára feltöltött videóban Dibusz Dénes.

Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter a Facebook-oldalán arról tájékoztatott, az osztrák vasúttársaság és az osztrák rendőrség egymásra mutogattak, hitegették a szurkolókat és a magyar rendőröket, akikkel átvizsgáltattak újra mindenkit, azt ígérték, hogy így továbbmehetnek, majd mindenkit faképnél hagyva leléptek a helyszínről. A konzuljaink végig a helyszínen tartózkodtak és igyekeztek közbenjárni az osztrákoknál.

Elfogadhatatlan ez az osztrák eljárás, ezért ma délutánra bekérettük a Külügyminisztériumba Ausztria budapesti nagykövetét, hogy kifejezzük tiltakozásunkat. Remélem, a játékosok a pályán egy nagy győzelemmel elégtételt vesznek az eset miatt!

- fogalmazott Szijjártó Péter.