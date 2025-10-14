Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
„Elkényeztetett magyarok” - keményen beszóltak a portugálok a meccs előtt

vb-selejtező
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 11:35
magyar válogatottPortugália
Nem csak a pályán csap össze a két nemzet. Az újságírók között is forr a hangulat a Portugália-Magyarország világbajnoki-selejtező előtt.
Kedd este 20:45-kor (tv: M4Sport) Lisszabonban Portugália-Magyarország mérkőzést rendeznek a világbajnoki selejtezősorozat negyedik fordulójában. A pályán kiélezett csatára lehet számítani, hiszen a hazaiak akár már matematikailag is biztosíthatják a csoportelsőséget, ami közvetlenül kvalifikálná Ronaldóékat a jövő nyári világbajnokságra. A találkozó előtt az újságírók között is feszültség tapasztalható, miután az egyik helyi sportlap, a Maisfutebol reagált a magyar újságírók azon vádjaira, miszerint túlzott rendetlenség uralkodik a lisszaboni stadion környékén.

Sok helyen még nem takarították el az előző meccsen felgyülemlett szemetet a Portugália-Magyarország mérkőzés előtt
Sok helyen még nem takarították el az előző meccsen felgyülemlett szemetet a Portugália-Magyarország mérkőzés előtt Fotó: Magyar Nemzet

"A létesítmény körül hatalmas volt a kosz, üres sörös üvegek voltak mindenfelé. A szombati, írek elleni meccs után a takarítást még nem fejezték be – vagy el sem kezdték" – olvasható az Origo hétfői cikkében.

Portugália-Magyarország: Már a meccs előtt feszült a hangulat

A portugálok ezt nem hagyták szó nélkül, és keményen visszavágtak a vádakra:

A magyar újságírók talán el vannak kényeztetve a budapesti Puskás Aréna nemrég befejezett építkezése és az ottani gyakoribb takarítás miatt, ezért meglepte őket a lisszaboni José Alvalade Stadion tisztaságának hiánya.

- írták.

Valóban jelentős különbség tapasztalható a két létesítmény állapota között, ami elsősorban annak köszönhető, hogy a Sporting stadionját több mint két évtizeddel ezelőtt, 2003-ban adták át, szemben a Puskás Arénával, amely 2019 óta otthont ad a magyar válogatott mérkőzéseinek.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
