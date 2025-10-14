„Elkényeztetett magyarok” - keményen beszóltak a portugálok a meccs előtt

Kedd este 20:45-kor (tv: M4Sport) Lisszabonban Portugália-Magyarország mérkőzést rendeznek a világbajnoki selejtezősorozat negyedik fordulójában. A pályán kiélezett csatára lehet számítani, hiszen a hazaiak akár már matematikailag is biztosíthatják a csoportelsőséget, ami közvetlenül kvalifikálná Ronaldóékat a jövő nyári világbajnokságra. A találkozó előtt az újságírók között is feszültség tapasztalható, miután az egyik helyi sportlap, a Maisfutebol reagált a magyar újságírók azon vádjaira, miszerint túlzott rendetlenség uralkodik a lisszaboni stadion környékén.
"A létesítmény körül hatalmas volt a kosz, üres sörös üvegek voltak mindenfelé. A szombati, írek elleni meccs után a takarítást még nem fejezték be – vagy el sem kezdték" – olvasható az Origo hétfői cikkében.
A portugálok ezt nem hagyták szó nélkül, és keményen visszavágtak a vádakra:
A magyar újságírók talán el vannak kényeztetve a budapesti Puskás Aréna nemrég befejezett építkezése és az ottani gyakoribb takarítás miatt, ezért meglepte őket a lisszaboni José Alvalade Stadion tisztaságának hiánya.
- írták.
Valóban jelentős különbség tapasztalható a két létesítmény állapota között, ami elsősorban annak köszönhető, hogy a Sporting stadionját több mint két évtizeddel ezelőtt, 2003-ban adták át, szemben a Puskás Arénával, amely 2019 óta otthont ad a magyar válogatott mérkőzéseinek.
