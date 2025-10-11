Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
„Köszönjük Varga Barnabásnak!" - Szoboszlai Dominik beszólt a győzelem után

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 11. 20:34
Örményországmagyar válogatott
Kétgólos győzelmet aratott a magyar labdarúgó-válogatott szombaton Budapesten Örményország ellen. Szoboszlai Dominik a siker után az eltiltott Varga Barnabásnak is üzent.
A magyar válogatott hazai pályán 2-0-s győzelmet aratott az örmény csapat ellen. A csapat első gólját az a Lukács Dániel szerezte, aki az eltiltott Varga Barnabás helyén játszott. A csapatkapitány, Szoboszlai Dominik nem felejtette el megemlíteni Varga eltiltását, viccesen beszólt a ferencvárosi csatárnak a magyar-örmény meccs után.

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik a meccs után elárulta, mit kért a társaitól Fotó: TumbaszHedi

Az első félidő után az öltözőben arról beszéltünk, hogy türelmesnek kell lenni, lesznek helyzetek, és a második játékrészben sikerült a csapatnak gólokat szerezni. A meccs előtt mondtam a fiúknak, hogy csak én beszélhetek a játékvezetővel, köszönjük Varga Barninak, alaposan megtanultuk, hogy másnak nem szabad a bíróval beszélni. Ilyen hülyeségek miatt nem jó meccset kihagyni. Meccsről meccsre haladunk, utazunk Portugáliába, aztán novemberben folytatjuk

 - mondta Szoboszlai Dominik az örmények elleni siker után az M4 Sportnak.

A magyar csapat kedden 21 órától Portugáliában lép pályára.

 

