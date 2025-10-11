„Köszönjük Varga Barnabásnak!" - Szoboszlai Dominik beszólt a győzelem után

A magyar válogatott hazai pályán 2-0-s győzelmet aratott az örmény csapat ellen. A csapat első gólját az a Lukács Dániel szerezte, aki az eltiltott Varga Barnabás helyén játszott. A csapatkapitány, Szoboszlai Dominik nem felejtette el megemlíteni Varga eltiltását, viccesen beszólt a ferencvárosi csatárnak a magyar-örmény meccs után.
Az első félidő után az öltözőben arról beszéltünk, hogy türelmesnek kell lenni, lesznek helyzetek, és a második játékrészben sikerült a csapatnak gólokat szerezni. A meccs előtt mondtam a fiúknak, hogy csak én beszélhetek a játékvezetővel, köszönjük Varga Barninak, alaposan megtanultuk, hogy másnak nem szabad a bíróval beszélni. Ilyen hülyeségek miatt nem jó meccset kihagyni. Meccsről meccsre haladunk, utazunk Portugáliába, aztán novemberben folytatjuk
- mondta Szoboszlai Dominik az örmények elleni siker után az M4 Sportnak.
A magyar csapat kedden 21 órától Portugáliában lép pályára.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.