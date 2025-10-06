Nagyon rossz hírt kapott Marco Rossi a válogatott meccsek előtt

Dibusz Dénes nélkül áll fel a fociválogatott a világbajnoki selejtezőkön. A Fradi kapusa sérülés miatt biztosan kihagyja az örmények és a portugálok elleni meccset.

Dibusz Dénes az edzőtábort is kihagyja

Fotó: Tumbász Hédi / Bors

A rossz hírről a magyar szövetség számolt be. Egyben hozzátették, hogy Dibusz helyett Demjén Patrikot hívta be Marco Rossi szövetségi kapitány.

Dibusz Dénes sérülés miatt nem csatlakozik a férfi A-válogatott Örményország és @selecaoportugalellen készülő keretéhez. Helyére Demjén Patrikot hívta be Marco Rossi szövetségi kapitány. #csakegyutt #magyarok #HUNARM #PORHUN — MLSZ (@MLSZhivatalos) October 6, 2025

Ő lehet Dibusz Dénes helyettese

A kapus sérülés miatt a szeptemberi, portugálok elleni meccset is kihagyta. Akkor Tóth Balázs helyettesítette, a Blackburn játékosa kaphat most is esélyt.