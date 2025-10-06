Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Nagyon rossz hírt kapott Marco Rossi a válogatott meccsek előtt

Marco Rossi
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 06. 13:27
fociválogatottmeccs
A Fradi sztárja biztosan nem lehet ott a válogatott októberi világbajnoki selejtezőin. Dibusz Dénes sérülés miatt hiányzik Örményország és Portugália ellen.

Dibusz Dénes nélkül áll fel a fociválogatott a világbajnoki selejtezőkön. A Fradi kapusa sérülés miatt biztosan kihagyja az örmények és a portugálok elleni meccset.

Dibusz Dénes az edzőtábort is kihagyja
Fotó: Tumbász Hédi /   Bors

A rossz hírről a magyar szövetség számolt be. Egyben hozzátették, hogy Dibusz helyett Demjén Patrikot hívta be Marco Rossi szövetségi kapitány.

Ő lehet Dibusz Dénes helyettese

A kapus sérülés miatt a szeptemberi, portugálok elleni meccset is kihagyta. Akkor Tóth Balázs helyettesítette, a Blackburn játékosa kaphat most is esélyt.

 

