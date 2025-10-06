Nagyon rossz hírt kapott Marco Rossi a válogatott meccsek előtt

Dibusz Dénes nélkül áll fel a fociválogatott a világbajnoki selejtezőkön. A Fradi kapusa sérülés miatt biztosan kihagyja az örmények és a portugálok elleni meccset.
A rossz hírről a magyar szövetség számolt be. Egyben hozzátették, hogy Dibusz helyett Demjén Patrikot hívta be Marco Rossi szövetségi kapitány.
A kapus sérülés miatt a szeptemberi, portugálok elleni meccset is kihagyta. Akkor Tóth Balázs helyettesítette, a Blackburn játékosa kaphat most is esélyt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.