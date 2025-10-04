Kihagyták a Liverpool keretéből a magyar kapust, összesúgtak a rajongók

Hiába kerestük a nevét, nem volt ott a Liverpool U21-es keretében Pécsi Ármin. A fiatalok péntek este 1-1-es döntetlent játszottak a Fulham ellen, a nyáron igazolt magyar labdarúgó azonban be sem lett nevezve a meccsre. Nincs szó sem sérülésről, sem eltiltásról, a rajongók szerint Pécsi újabb szintlépés előtt állhat - írja a Magyar Nemzet.
Jelenleg Liverpoolban négy kapus van. Az elsőszámú a poszton Alisson Becker, aki a Galatasaray elleni BL-meccsen sérült meg. A brazil kiválóság jó eséllyel november előtt biztosan nem tér vissza a kapuba. Őt a grúz Giorgi Mamardasvili helyettesíti, míg mögötte állhat Freddie Woodman és Pécsi Ármin. Alapesetben Woodman az előrébb rangsorolt, tehát ha bármi történne Mamardasvilivel, akkor ő szállhatna be a meccsbe. A Chelsea-Liverpool meccs (18.30, Tv: Spíler 1) mégis mérföldkő lehet a Felcsútról igazolt magyar fiú számára.
Az angol bajnokikon általában egy kapus ül le a cserepadra. Noha Woodman egészséges, nem kizárt, hogy Pécsi Ármin esélyt kap a padon a Chelsea ellen, így még közelebb kerül ahhoz, hogy védhessen a Premier League-ben. Emiatt nem nevezhették a pénteki, U21-es meccsre, hogy adott esetben pihent legyen, ha szükség van rá.
A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön plusz izgalmat hoz.
