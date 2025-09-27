Kínos kérdés Szoboszlairól, megmondta a véleményét a Liverpool magyar futballistája

Pécsi Ármin interjút adott a Spíler TV stábjának. A Liverpool 20 éves magyar futballkapusa mesélt az első hónapokról, az egykori példaképeiről és a jelenlegi posztriválisairól, valamint a magyar csapattársairól, Szoboszlai Dominikról és Kerkez Milosról. Sőt, egy kényes téma kapcsán szóba került Steven Gerrard is.
Az egyelőre a liverpooli tartalékcsapatot erősítő, de edzőmeccsen már a profiknál is szerepelt Pécsi egy rendkívül kényes kérdést is kapott.
Arra kellett válaszolnia, hogy szerinte a Pool jelenlegi 8-asa, Szoboszlai vagy Gerrard a jobb – a legendás előd, akiért gyerekkorában ő maga is rajongott. Ez a téma a magyar középpályás Liverpoolba igazolása óta foglalkoztatja (és megosztja) a Vörösök szurkolót.
– Ez nehéz kérdés. Középpályást játszott Gerrard is. Most azért Dominikot láthatjuk más pozícióban is kiválóan játszani.
Pár év múlva jobb lenne visszatérni erre a kérdésre, és akkor szívesebben válaszolnék rá
– válaszolta diplomatikusan és éretten a fiatal kapus.
A teljes Pécsi Ármin-interjú:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.