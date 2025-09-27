Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start ProgramSallai Nóra balesete
Kínos kérdés Szoboszlairól, megmondta a véleményét a Liverpool magyar futballistája

Pécsi Ármin
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 27. 15:00
LiverpoolSteven GerrardSzoboszlai Dominik
Diplomatikusan válaszolt a fiatal magyar kapus a kényes témában. Pécsi Ármin interjúban kapott kínos kérdést Szoboszlai Dominikról.
Pécsi Ármin interjút adott a Spíler TV stábjának. A Liverpool 20 éves magyar futballkapusa mesélt az első hónapokról, az egykori példaképeiről és a jelenlegi posztriválisairól, valamint a magyar csapattársairól, Szoboszlai Dominikról és Kerkez Milosról. Sőt, egy kényes téma kapcsán szóba került Steven Gerrard is.

Pécsi Ármin interjúhelyzetben is bravúrosan hárított: kivédte a kényes "Szoboszlai vagy Gerrard?" kérdést
Fotó: Eurasia Sport Images

Az egyelőre a liverpooli tartalékcsapatot erősítő, de edzőmeccsen már a profiknál is szerepelt Pécsi egy rendkívül kényes kérdést is kapott.

Pécsi Ármin interjúhelyzetben is nagyot védett

Arra kellett válaszolnia, hogy szerinte a Pool jelenlegi 8-asa, Szoboszlai vagy Gerrard a jobb – a legendás előd, akiért gyerekkorában ő maga is rajongott. Ez a téma a magyar középpályás Liverpoolba igazolása óta foglalkoztatja (és megosztja) a Vörösök szurkolót.

– Ez nehéz kérdés. Középpályást játszott Gerrard is. Most azért Dominikot láthatjuk más pozícióban is kiválóan játszani. 

Pár év múlva jobb lenne visszatérni erre a kérdésre, és akkor szívesebben válaszolnék rá

– válaszolta diplomatikusan és éretten a fiatal kapus.

A teljes Pécsi Ármin-interjú:

 

