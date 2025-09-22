Már az MLSZ is reagált, elveszíthetjük a Liverpool magyar focistáját

Labdaszedőként Szoboszlai Dominikot is csodálhatta, s jelenleg a klub akadémiájának legnagyobb tehetségeként beszélnek róla. Farkas Erik Liverpoolban egyre ismertebb név lesz, s noha még csak 16 éves, már az U21-esek között szerepel. Emellett gólpasszokkal segíttet az angol U17-es korosztályos válogatottat. A legnagyobb kérdés vele kapcsolatban, hogy felnőttként melyik ország nemzeti csapatát erősíti majd.

Farkas Erik Liverpoolban már a 21 évesek között játszik Fotó: Instagram

Farkas Erik édesapja az Origónak kiemelte, családja büszkén vállalja magyarságát.

Mi magyar emberek vagyunk, szeretjük és tiszteljük az országunkat. Mindenki tudja rólunk, hogy magyar család vagyunk. Ez büszkeséggel tölt el minket

– mondta Farkas Csaba, aki ugyanakkor nem cáfolja, nem eldöntött tény még, hogy fia melyik ország válogatottjában szerepel majd. Elárulta, egy éve a magyar szövetséggel (MLSZ) is egyeztettek a játékos ügyében.

„Tavaly leültünk, és egy baráti, őszinte beszélgetést folytattunk, de a részletekről most nem szeretnék beszélni. Azt tudom mondani, hogy nagyon korrekt, nyílt hangulatú eszmecserék voltak” – fogalmazott Erik édesapja. Az angolok is résen vannak, még készen sem voltak Erik papírjai, amikor már elvitték a fiút egy felkészülési tornára.

Farkas Erik Liverpoolban fontos évek előtt áll

Farkas Csaba kiemelte, a következő két év sorsdöntő lesz Erik fejlődése szempontjából. Most dől majd el, a fiú hogyan lép be a nemzetközi felnőtt futballba. S talán az is, hogy angol vagy magyar válogatott lesz a játékos.