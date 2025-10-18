Dráma az NB I-es meccsen, megfagyott a levegő az egész stadionban

Ijesztő jelenetek játszódtak le a Paks-DVSC NB I-es bajnokin – számolt be róla az Origo. A két csapat 1-1-es döntetlent játszott egymással, így Bognár György csapata továbbra is veretlenül vezeti a bajnokságot – igaz, két meccsel többet játszott a Ferencvárosnál.
A Paks és a Debrecen is gól nélkül maradt az első félidőben, azonban egy pillanatra az egész stadionban megfagyott levegő, amikor a hazaiak két játékosa, Papp Kristóf és Lenzsér Bence összefejeltek.
Mindkét focista percekig a földön maradt, majd Papp folytatni tudta a játékot, Lenzsért viszont kórházba kellett szállítani, hogy összevarrják a sebet a fején.
A második félidőben Hahn János góljával szerzett vezetést a Paks, de pár perccel később Adrian Guerrero egyenlített.
Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.