Dráma az NB I-es meccsen, megfagyott a levegő az egész stadionban

Ijesztő jelenetek játszódtak le a Paks-DVSC NB I-es bajnokin – számolt be róla az Origo. A két csapat 1-1-es döntetlent játszott egymással, így Bognár György csapata továbbra is veretlenül vezeti a bajnokságot – igaz, két meccsel többet játszott a Ferencvárosnál.

Lenzsér Bencét kórházba kellett szállítani a Paks-DVSC NB I-es bajnokról Fotó: Mediaworks

Drámai jelenetek a Paks-DVSC bajnokin

A Paks és a Debrecen is gól nélkül maradt az első félidőben, azonban egy pillanatra az egész stadionban megfagyott levegő, amikor a hazaiak két játékosa, Papp Kristóf és Lenzsér Bence összefejeltek.

Mindkét focista percekig a földön maradt, majd Papp folytatni tudta a játékot, Lenzsért viszont kórházba kellett szállítani, hogy összevarrják a sebet a fején.

A második félidőben Hahn János góljával szerzett vezetést a Paks, de pár perccel később Adrian Guerrero egyenlített.