UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Mária névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Közel volt a bravúrhoz, de búcsúzott a Paks

Paks
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 06:14
Konferencia-ligafocilabdarúgás
Nem sokon múlt a drámai nagy siker.
K. C.
A szerző cikkei

A kupagyőztes Paks csütörtökön a hazai visszavágón ugyan 2-1-re legyőzte az ukrán Polisszja Zsitomirt a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójában, de 4-2-es összesítéssel így is kiesett a sorozatból.

Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Vasvári Tamás

Az egy héttel ezelőtti, 3-0-s eperjesi vereséget követően Bognár György vezetőedző együttese a második félidő elejére Szabó János és Tóth Barna góljaival teljesen nyílttá tette a párharcot, és ugyan több nagy lehetősége is volt, a hosszabbítást már nem tudta kiharcolni. A vendégek a ráadás legvégén, a 96. percben állították be a végeredményt. A Paks ezzel búcsúzott a nemzetközi porondtól, ukrán riválisa az olasz Fiorentinával találkozik a főtáblára jutásért.

Konferencia-liga, selejtező, 3. forduló, visszavágó: Paksi FC-Polisszja Zsitomir (ukrán) 2-1 (1-0)

Bognár György, a paksiak vezetőedzője bátor támadójátékot várt el előzetesen tanítványaitól, azonban az első negyven percben sokkal inkább a vendégek futballoztak veszélyesebben. A házigazdák a kapus Kovácsiknak és a szerencsének köszönhetően nem kerültek hátrányba, ezzel szemben a játékrész végén közel kerülhettek volna ahhoz, hogy teljesen nyílt legyen a párharc, Szabó gólját követően szinte azonnal megduplázhatta volna előnyét a Paks. A magyar kupagyőztes lendületben maradt, négy perccel a fordulást követően Böde indítása után Tóth talált be, a vendégek pedig érezhetően megzavarodtak. Az ukránok a folytatásban mindent bevetettek, amikor csak lehetett, tördelték a játékot és húzták az időt, a Paks nagy lendülettel támadott, Zekének volt több lehetősége, a 80. percben a kapufát találta el. Ennél közelebb nem jutott a hosszabbításhoz a Paks, az utolsó percekben a kedvére kontrázó vendégeket sokáig Kovácsik akadályozta meg a szépítő gól megszerzésében, a 96. percben pedig már ő is kevésnek bizonyult ehhez.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu