Közel volt a bravúrhoz, de búcsúzott a Paks

A kupagyőztes Paks csütörtökön a hazai visszavágón ugyan 2-1-re legyőzte az ukrán Polisszja Zsitomirt a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójában, de 4-2-es összesítéssel így is kiesett a sorozatból.

Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Vasvári Tamás

Az egy héttel ezelőtti, 3-0-s eperjesi vereséget követően Bognár György vezetőedző együttese a második félidő elejére Szabó János és Tóth Barna góljaival teljesen nyílttá tette a párharcot, és ugyan több nagy lehetősége is volt, a hosszabbítást már nem tudta kiharcolni. A vendégek a ráadás legvégén, a 96. percben állították be a végeredményt. A Paks ezzel búcsúzott a nemzetközi porondtól, ukrán riválisa az olasz Fiorentinával találkozik a főtáblára jutásért.

Konferencia-liga, selejtező, 3. forduló, visszavágó: Paksi FC-Polisszja Zsitomir (ukrán) 2-1 (1-0)

Bognár György, a paksiak vezetőedzője bátor támadójátékot várt el előzetesen tanítványaitól, azonban az első negyven percben sokkal inkább a vendégek futballoztak veszélyesebben. A házigazdák a kapus Kovácsiknak és a szerencsének köszönhetően nem kerültek hátrányba, ezzel szemben a játékrész végén közel kerülhettek volna ahhoz, hogy teljesen nyílt legyen a párharc, Szabó gólját követően szinte azonnal megduplázhatta volna előnyét a Paks. A magyar kupagyőztes lendületben maradt, négy perccel a fordulást követően Böde indítása után Tóth talált be, a vendégek pedig érezhetően megzavarodtak. Az ukránok a folytatásban mindent bevetettek, amikor csak lehetett, tördelték a játékot és húzták az időt, a Paks nagy lendülettel támadott, Zekének volt több lehetősége, a 80. percben a kapufát találta el. Ennél közelebb nem jutott a hosszabbításhoz a Paks, az utolsó percekben a kedvére kontrázó vendégeket sokáig Kovácsik akadályozta meg a szépítő gól megszerzésében, a 96. percben pedig már ő is kevésnek bizonyult ehhez.