Budapest utcáin sétált a Fradi edzője, nem akármire lett figyelmes

Vasárnap az idény első Újpest-FTC (18:00, tv: M4 Sport) derbijével folytatódik a magyar bajnokság a válogatott szünetet követően. A zöld-fehérek már 2015 decembere, azaz 30 mérkőzés óta veretlenek a lilák ellen. A rekordbajnok vezetőedzője, Robbie Keane szerint ez egy olyan szép sorozat, amit nem szeretnének megszakítani.
Ahogy járok a városban az utcán, minden szurkolónk erről a meccsről beszél már. Érezhető, hogy mennyire fontos mindenkinek ez a mérkőzés
– mesélte a fradi.hu-nak az ír szakember, hogy mit tapasztalt Budapest utcáin sétálva. Robbie Keane hozzátette, ő maga is átérzi azt, hogy a derbi egy kiemelt bajnoki mérkőzés, nem lehet semmivel sem összehasonlítani.
A Ferencváros vezetőedzője arról is beszélt a derbit megelőzően, hogy sosem egyszerű idegenben játszani, de a szurkolóik ott lesznek mögöttük.
Tőlük mindig elképesztő energiákat kapunk a lelátóról. Ami a csapatomat illeti, visszatértek a nemezti válogatott játékosaink is, összességében egy nagyon intenzív hetet tudhatunk magunk mögött. A srácok kiválóan dolgoztak, kellően felkészültünk az ellenfélből, az egész hét erről a meccsről szólt, úgy vélem, hogy mindenkivel sikerült megértetni, főleg az újakkal, hogy ez a meccs mekkora jelentőséggel bír az egész klub számára
– fogalmazott Robbie Keane, aki maga is sok hasonló meccsen vett részt aktív pályafutása alatt, így tudja, hogy ez mit jelent.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.