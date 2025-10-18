Budapest utcáin sétált a Fradi edzője, nem akármire lett figyelmes

Vasárnap az idény első Újpest-FTC (18:00, tv: M4 Sport) derbijével folytatódik a magyar bajnokság a válogatott szünetet követően. A zöld-fehérek már 2015 decembere, azaz 30 mérkőzés óta veretlenek a lilák ellen. A rekordbajnok vezetőedzője, Robbie Keane szerint ez egy olyan szép sorozat, amit nem szeretnének megszakítani.

Robbie Keane Budapest utcáin is érzi, mennyire fontos mindenkinek az Újpest-FTC derbi Fotó: Mediaworks

Ahogy járok a városban az utcán, minden szurkolónk erről a meccsről beszél már. Érezhető, hogy mennyire fontos mindenkinek ez a mérkőzés

– mesélte a fradi.hu-nak az ír szakember, hogy mit tapasztalt Budapest utcáin sétálva. Robbie Keane hozzátette, ő maga is átérzi azt, hogy a derbi egy kiemelt bajnoki mérkőzés, nem lehet semmivel sem összehasonlítani.